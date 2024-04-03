خالد عاشور عن "جودر": آن لنا أن نفتخر بسحر الصورة والحكاية والإخراج

مسلسلات رمضان 2024..

تحت عنوان " جودر.. جسر من الإبداع يصل بين الواقع والخيال" كتاب الدكتور الناقد خالد عاشور منشورا مطولا على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مشيدا فيه بمسلسل جودر المصري من سحر في الكتابة والإخراج والتمثيل أيضًا.

يقول الدكتور خالد عاشور: "تعلقنا في الصغر بصوت العظيمة "زوزو نبيل" في حكايات ألف ليلة وليلة التي كان يذيعها الراديو المصري.. حكايات لا زالت عالقة في مخيلتنا وصوت زوزو نبيل البديع كان يزيدها روعة لا زلت احتفظ بهذه الحلقات على الكمبيوتر عندي لأعيش معها حالة من "النوستالجيا".

ويضيف: "أما ما فعله مسلسل "جودر".. وأن بدلنا حرف الراء بالتاء المربوطة ليكون "جودة" فهو إسقاط آخر على جودة وامتياز العمل بداية من الكتابة للسينارسيت "أنور عبد المغيث" إلى عبور جسر الواقع بخيال مخرج أراه مبدعًا حقيقيا لديه خيال وافر قبل ان تكون لديه تكنولوجيا وكاميرا ساحرة في رؤيتها التي يعبر بها ويعبر بنا من خلالها بمنتهى الجمال والروعة جسر الخيال لنراه كما الواقع.. المخرج إسلام خيري ليس مبدعا في نقل الحكاية فقط.. إبداعه الحقيقي في أنه ترجم الخيال في صور واقعية ولوحات فنية ستدرس لطلاب الأخراج عن كيفية "أن تكون مبدعا وان تخلق جسرا بين الواقع والخيال".. كاميرا ترسك كادرات بدرجة لوحات فنية.

ويواصل: "مسلسل جودر احال نوستالجيا وصوت زوزو نبيل الذي تعلقنا به الى صورة ستعيش معنا كما عاش صوت زوزو نبيل وحكايتها كشهرزاد مع شهريار مع كاميرا "تيمور تيمور" التي لا تكتفي برسم ما في خيال المخرج بقدر ما هي تبدع مع ابداعة وتكمل صورة الإبداع والجودة وحكايات جودر.

ويكمل: "أما من ناحية التمثيل فلا يقل سحرا عن الصورة فقد حول المخرج إسلام خيري جميع فريق العمل من الفنانين المشاركين إلى سحرة ابداع.. كل بطريقته.. لم نرى مبدعًا منهم يلجأ الى المنطقة الآمنة او التنميط او الأستسهال في تقديم دوره لأنه آمن بالحكاية أولا.. ثم حرك المخرج ما بداخله من عفريت الإبداع.

ويختتم: “آن لنا الآن ان نفتخر بسحر الصورة والحكاية والإخراج في مسلسل متقن الجودة.. عن حكايات جودر الساحرة”.

أبطال مسلسل جودر

يذكر أن مسلسل جودر المصري من بطولة الفنان ياسر جلال وياسمين رئيس ونور ونخبة من نجوم الفن، ومن تأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري.

أحداث مسلسل جودر

وتدور أحداث مسلسل جودر ألف ليلة وليلة لياسر جلال عن جودر بن التاجر عمر وما حدث له ولأخويه، فجودر الصياد كان بارا بأمه ومحب لإخوته، ويدخل في مغامرات تذهب به بعيدًا في عالم سحري مليء بالإثارة والتشويق، فيتحول من صياد بسيط إلى أحد أغنى أغنياء الدولة، حيث إنه المفتاح الوحيد للعدو شمعون للوصول إلى الكنوز الحكيم شمردل الأربعة.