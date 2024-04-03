مصطفى البلكى عن جودر المصرى: تحية شكر لصانع كل هذا الجمال

تحدث الكاتب والروائي مصطفى البلكي عن رؤيته لمسلسل جودر المصري وكيف أعاد تدوير الخيال برؤية جديدة معاصرة لا تخلو من موهبة وعبقرية، وذلك على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وأوضح البلكي: "أفضل ما يفعله الكاتب أن يقرأ التراث قراءة واعية، ثم يعيد تدوير ما وصله في صورة جيدة، يبتكر معها قصصًا قادرة على الكشف عن معنى أكثر صدقًا للحياة.

وأضاف: "مسلسل جودر من هذه النوعية، ولا بد من القول إن المفردات التي يتكون منها المشهد من ديكور وموسيقى وأزياء وحوار وحركة كاميرا، مفردات تجعل من الصورة صورة معبرة، تحتوي على مادة حية ناطقة..

وعبّر البلكي عن إعجابه الشديد موجهًا تحية كبيرة لكاتب المسلسل: "تحية شكر لصانع هذا الجمال الأول بكلمته وبرؤيته الكاتب الكبير أنور عبدالمغيث".

يذكر أن مسلسل جودر المصري من بطولة الفنان ياسر جلال وياسمين رئيس ونور ونخبة من نجوم الفن، ومن تأليف أنور عبدالمغيث وإخراج إسلام خيري.

وتدور أحداث مسلسل جودر ألف ليلة وليلة لياسر جلال عن جودر بن التاجر عمر وما حدث له ولأخويه، فجودر الصياد كان بارًا بأمه ومحبًا لإخوته، ويدخل في مغامرات تذهب به بعيدًا في عالم سحري مليء بالإثارة والتشويق، فيتحول من صياد بسيط إلى أحد أغنى أغنياء الدولة، حيث إنه المفتاح الوحيد للعدو شمعون للوصول إلى كنوز الحكيم شمردل الأربعة.