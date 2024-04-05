موعد إعادة الحلقة 10 من مسلسل جودر لـ ياسر جلال

"استطاع مسلسل "جودر" لـ ياسر جلال، أن يجذب الكثير من المشاهدين بحكاياته، حيث يمتزج السحر بالخيال، فتروي شهرزاد للملك شهريار حكاية "جودر" حتى تنجو رقبتها من حد السيف، وخلال حكاية "جودر" نكتشف أحداث وأهوال ومغامرات مثيرة يتعرض لها "جودر".

وقصة "جودر" هي حكاية مأخوذة من كتاب حكايات ألف ليلة وليلة، وفي السطور التالية نستعرض موعد إعادة مسلسل جودر لـ "ياسر جلال" الحلقة 10.

مسلسل جودر موعد إعادة الحلقة 10

يمكنك مشاهدة إعادة الحلقة 10 من مسلسل جودر، على قناة ON في تمام الساعة 9:45 صباحا.

كما تعرض إعادة الحلقة الـ 10 على قناة ON دراما 1:30 و10:30 صباحًا.

مسلسل جودر تفاصيل أحداث الحلقة 10

شهدت أحداث الحلقة 10 من مسلسل جودر، الكثير من الأهوال والمصاعب، حيث بدأت الحلقة بحفل بزفاف جودر (ياسر جلال) على شروق (جيهان الشماشرجي)، وسط فرحة الحضور والمعازيم، ولكن الحظ السيئ يتابع جودر، وينقلب الفرح رأسًا على عقب.

وخلال أحداث الحلقة 10 يتآمر سالم (وليد فواز) مع الريس شومان (أحمد كشك) على هدم وحرق الأقمشة بدكان جودر وهو كان مصدر رزقه الوحيد، ولم يكتفى شومان بهذا فقط.

بل ذهب شومان فرح جودر وقتل المعلم الورادني أمام جودر لأنه دائما يتحالف مع الأخير، وبدأ الاشتباك والضرب بين الجميع في حفل زفاف جودر.

ثم شق جودر طريقه من جديد، بعد حرق دكانه، واتجه للعمل بـ صيد الأسماك ليحصل على الرزق، والصدفة تجعله يقابل هناك أحد الأشخاص (فتوح أحمد) وينصحه بالتوجه إلى بحيرة قرون فى الفيوم حتى يجد فيها الكثير من السمك والرزق.

مسلسل جودر موعد عرض الحلقة 11

مسلسل جودر موعد عرض الحلقة 11

يمكنك مشاهدة مسلسل "جودر" الحلقة الثامنة، على قناة ON في تمام الساعة 8 مساء، والإعادة في تمام الساعة 9:45 صباحا.

كما تعرض الحلقة 8 على قناة ON دراما في تمام الساعة 6:05 مساء ويعاد 1:30 و10:30 صباحًا.

مسلسل جودر قنوات عرض الحلقة الحادية عشر

ويعرض مسلسل جودر عبر قناة ON، وقناة ON دراما، كما يمكنك متابعة المسلسل على منصة Watch itفي الوقت الذي يناسبك.

قصة مسلسل جودر

في حبكة درامية لافتة، تدور أحداث "جودر" من بطولة النجم ياسر جلال، حول الشاب جودر الذي يعشق شروق، ويحاول كسب الرزق لأجلها، ومن عمله بالقماش بعد التآمر عليه، يقرر الاتجاه لصيد الأسماك، وسط ترصد مملكة الشمعيين له، للحصول على الكنوز الأربعة، وقصة مسلسل جودر، حكايات ألف ليلة وليلة، وعالم شهرزاد التي اشتهرت بحكاياتها الجذابة للكبار والأطفال.

أبطال مسلسل جودر

أبطال مسلسل جودر

يضم مسلسل "جودر" عدد كبير من النجوم والنجمات وهم: الفنان ياسر جلال في دور جودر، والفنانة نور اللبنانية، والفنانة ياسمين رئيس، وعدد كبير من الأبطال وهم: أحمد فتحي، وليد فواز، وفاء عامر، أيتن عامر، سامية الطرابلسي، عبدالعزيز مخيون، أحمد بدير، محمد التاج، جيهان الشماشرجي، أحمد ماهر، عايدة رياض، محمود البزاوي، فتوح أحمد، محمد على رزق، إسلام حافظ، مجدي بدر، هنادى مهنى.

ومسلسل "جودر" من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيرى وإنتاج شركتى Media hub سعدى – جوهر و Arouma تامر مرتضى.

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