السبت 06 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

موعد إعادة مسلسل محارب لـ حسن الرداد الحلقة 26

مسلسل محارب
مسلسل محارب

موعد إعادة مسلسل محارب لـ حسن الرداد الحلقة 26 محور اهتمام الملايين من الجمهور حاليا وذلك مع تصاعد الأحداث حيث تنتهي الأحداث بمرافعة الفنان أحمد زاهر في قاعة المحكمة و المطالبة بتطبيق أقصى العقوبة على الفنان حسن الرداد.

موعد إعادة مسلسل محارب لـ "حسن الرداد" الحلقة 26

جاء موعد إعادة مسلسل محارب لـ "حسن الرداد" الحلقة 26 في الساعة الخامسة على قناة CBC إحدى قنوات الشركة المتحدة، بالتزامن مع عرضه عبر منصة Watch it.

موعد إعادة مسلسل المعلم لـ مصطفى شعبان الحلقة 26

موعد إعادة مسلسل صدفة لـ ريهام حجاج الحلقة 26

مسلسل محارب تفاصيل أحداث الحلقة 26

تشهد الحلقة السادسة والعشرين من مسلسل الفنان حسن الرداد محارب تطور كبير في الاحداث انتهت بمرافعة الفنان احمد زاهر "المحامي حسام الجيوشي" عن رامي نجل العزازي بانه يطالب بتبرأته من قضية قتل والده محارب وتطبيق عقوبة الاعدام على محارب

في حين اتفقت الفنانة نيرمين الفقي "جيهان" مع   مساعد الجيوشي بان يترك الشغل معه وسيكون له نصيب في مجموعة شركات زوجها مقابل مساعدتها في الانتقام من الجيوشي.

مسلسل محارب موعد وقنوات عرض الحلقة 27

يعرض محارب في تمام الساعة التاسعة مساءً والإعادة في الساعة الخامسة على قناة CBC إحدى قنوات الشركة المتحدة، بالتزامن مع عرضه عبر منصة Watch it.

قصة مسلسل محارب

يصطحب أبطال المسلسل الدرامي الجمهور من المشاهدين في إطار تشويقي لمحاربة بعض الأشرار، يواجههم عزيز الشاب الصعيدي ويعيش مع أسرته في القاهرة، ليكتشف سرا كبيرا يغير حياته عندما اضطر للعمل لإعالة أسرته بعد وفاه والده لكنه يواجه مصيرًا قاسيًا يغير حياته ويدخله في صراعات.

ابطال مسلسل محارب

أبطال مسلسل محارب بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبدالمنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود.

يشارك العمل الدرامي التمثيل عدد كبير من الفنانين منهم أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى محمود عمرو محمود  ياسين، حسن عيد، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكى.

اقرأ أيضا 

موعد إعادة مسلسل المعلم لـ مصطفى شعبان الحلقة 26

مسلسل المعلم الحلقة 26.. الجنتل يتنازل عن محلات السمك لـ مصطفى شعبان

txt

مسلسل محارب الحلقة 26.. تفاصيل خيانة أحمد زاهر هل سيتم الاتفاق؟

مسلسل محارب محارب موعد عرض محارب موعد عرض مسلسل محارب موعد اعادة مسلسل محارب قصة مسلسل محارب ابطال مسلسل محارب موعد عرض مسلسل حسن الرداد مسلسل حسن الرداد حسن الرداد قنوات عرض محارب قنوات عرض مسلسل محارب موعد مسلسل محارب الحلقة الاولي من محارب محارب الحلقة الاولي محارب الحلقة 27 الحلقة 27 من مسلسل محارب الحلقة الاولي من مسلسل محارب مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة دراما رمضان شهر الفرحة مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان قنوات عرض مسلسلات رمضان مواعيد عرض مسلسلات رمضان القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان شاهد مسلسلات رمضان بث مباشر مسلسلات رمضان البث المباشر لمسلسل رمضان شاهد شاهد مسلسلات رمضان 2024 بث مباشر مسلسلات رمضان 2024 شاهد دراما رمضان شاهد دراما رمضان 2024 بث مباشر دراما رمضان بث مباشر دراما رمضان 2024 منصة واتش ات مسلسلات watch it

مواد متعلقة

موعد إعادة مسلسل المعلم لـ مصطفى شعبان الحلقة 26

الأكثر قراءة

النهارده كام رمضان 5 إبريل 2024 في التاريخ الهجري اليوم

النهارده كام رمضان 4 إبريل 2024 في ورقة نتيجة اليوم

أهداه الطيب إلى الرئيس السيسى.. ماذا فى الإصدار الثانى لمجلة الأزهر؟

عاجل| ماذا ينتظر محمد صلاح أمام مانشستر يونايتد فى الدورى الإنجليزى غدًا؟

لفتة إنسانية من الرئيس السيسى مع طفل من ذوى الهمم فى احتفالية ليلة القدر

الإمام الطيب يُهدى الرئيس السيسى الإصدار الثانى من مجلة الأزهر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

فوق الـ 70 والبيت الأبيض!

وائل لطفي

حق عرب

محمود عابدين

فى يوم اليتيم.. لا ننسى الأرملة.. وأطفال فلسطين

لواء. محسن الفحام

وإنه لقسم لو تعلمون عظيم

علي سعدة

الكسل فى طلب الرزق

إبراهيم عبدالفتاح

جودر

أحمد بهاء الدين شعبان

إيلان بابيه: جدل الوعى والضمير! (1)

د هند جاد

الثقافة والأستاذ..

صور

بهجة العيد في كل بيت.. كعك العيد يُضفي رونقاً خاصاً

حكايات رمضانية من حارة درويش

رمضان في المعز.. تجربة لا تنسى

محطة تل أبيب

المزيد

ورطة كبرى لإسرائيل فى غزة.. فشل تحقيق الأهداف وغضب متزايد للحلفاء

اليوم الـ183 للعدوان على غزة.. الاحتلال يرتكب 5 مجازر جديدة

تحقيق عبري يخلص إلى احتمال مقتل محتجزي 7 أكتوبر بنيران إسرائيلية