موعد إعادة مسلسل محارب لـ حسن الرداد الحلقة 26 محور اهتمام الملايين من الجمهور حاليا وذلك مع تصاعد الأحداث حيث تنتهي الأحداث بمرافعة الفنان أحمد زاهر في قاعة المحكمة و المطالبة بتطبيق أقصى العقوبة على الفنان حسن الرداد.

موعد إعادة مسلسل محارب لـ "حسن الرداد" الحلقة 26

جاء موعد إعادة مسلسل محارب لـ "حسن الرداد" الحلقة 26 في الساعة الخامسة على قناة CBC إحدى قنوات الشركة المتحدة، بالتزامن مع عرضه عبر منصة Watch it.

مسلسل محارب تفاصيل أحداث الحلقة 26

تشهد الحلقة السادسة والعشرين من مسلسل الفنان حسن الرداد محارب تطور كبير في الاحداث انتهت بمرافعة الفنان احمد زاهر "المحامي حسام الجيوشي" عن رامي نجل العزازي بانه يطالب بتبرأته من قضية قتل والده محارب وتطبيق عقوبة الاعدام على محارب

في حين اتفقت الفنانة نيرمين الفقي "جيهان" مع مساعد الجيوشي بان يترك الشغل معه وسيكون له نصيب في مجموعة شركات زوجها مقابل مساعدتها في الانتقام من الجيوشي.

مسلسل محارب موعد وقنوات عرض الحلقة 27

يعرض محارب في تمام الساعة التاسعة مساءً والإعادة في الساعة الخامسة على قناة CBC إحدى قنوات الشركة المتحدة، بالتزامن مع عرضه عبر منصة Watch it.

قصة مسلسل محارب

يصطحب أبطال المسلسل الدرامي الجمهور من المشاهدين في إطار تشويقي لمحاربة بعض الأشرار، يواجههم عزيز الشاب الصعيدي ويعيش مع أسرته في القاهرة، ليكتشف سرا كبيرا يغير حياته عندما اضطر للعمل لإعالة أسرته بعد وفاه والده لكنه يواجه مصيرًا قاسيًا يغير حياته ويدخله في صراعات.

ابطال مسلسل محارب

أبطال مسلسل محارب بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبدالمنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود.

يشارك العمل الدرامي التمثيل عدد كبير من الفنانين منهم أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكى.

اقرأ أيضا

موعد إعادة مسلسل المعلم لـ مصطفى شعبان الحلقة 26

مسلسل المعلم الحلقة 26.. الجنتل يتنازل عن محلات السمك لـ مصطفى شعبان