ينتظر متابعو الدراما الرمضانية 2024 موعد إعادة مسلسل المعلم لـ مصطفى شعبان الحلقة 26 والذي يعرض على قناة الحياة التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال موسم دراما رمضان 2024 ووتصاعدة حدة الأحداث لذلك يترقبها الملايين من الجمهور يوميا.

موعد إعادة مسلسل المعلم لـ مصطفى شعبان الحلقة 26



يترقب الجمهور موعد إعادة مسلسل المعلم لـ مصطفى شعبان الحلقة 26 حيث يعرض 3 مرات في اليوم التالي من العرض الأول له على قناة الحياة، في تمام الساعة 4 صباحًا، ثم إعادة ثانية في تمام الساعة 9 صباحًا، وآخر إعادة في الساعة 1 ونصف ظهرًا.

مسلسل المعلم تفاصيل أحداث الحلقة 26

شهدت أحداث الحلقة السادسة والعشرون من مسلسل مصطفى شعبان المعلم أحداثا مختلفة بدأت باتصال المعلم قلاش للمعلم وهو في المستشفى، وأخبره أن يأتي على الفور حتى يعترف له بحقيقة المخدرات التي تسببت في حبس والده "المعلم حامد" الذي يقوم بدوره الفنان عبدالعزيز مخيون، عندما كام شعبان صغيرا، وقال له: "أنا حاسس إني هموت أنا عايز أقولك على الحقيقة قبل ما أموت تعالى بسرعة يا معلم".

وحين جاء قال له: "أنت فاكر أن الجنتل وشداد لما أنت معاك بضاعتهم هيقروا على نفسهم البضاعة اللي اتمكست لأ، شوف يا إبني أنا هقولك نص الحقيقة، النص اللي تقدر تجيب لي حقي من الجنتل قبل ما أموت، والنص التاني لما تجيب حقي هقولك على اللي دخلوا البضاعة في عربية أبوك".

وتابع: "المخدرات بتاعتي كانت في عربية أبوك، ومخدرات الجنتل دخلت في العربية بعد حمدتو لما راح بالكاوتش السويس ورجع من غير ما يصلحه، وفي الاستراحة بعد ما عدينا الكمين، قام شداد بأخذ المخدرات من الكاوتش".

وأضاف: "واتصل بالجنتل وقال له البضاعة جيالك، أنا كدة مسكتك أو طريق المخدرات، وأنت تكمل، تتصل بالحكومة وتلبس حامد بالسمك والمخدرات اللي معاه أول ما يدخل السوق".

واختتم: "واتصل بالشرطة وفلت الجنتل بالمخدرات اللي كانت في الكاوتش وركب سوق السمك وسوق المخدرات، وهقولك مين اللي حط المخدرات في عربية أبوك لما تجيب لي حقي من الجنتل لأن دول من مصلحتهم أموت قبل ما أقول الحقيقة مش عارف مين هيسبق مين؟".

وتنازل الجنتل الذي يقوم بدوره الفنان أحمد بدير وهو أحد كبار مسناء الأتكة وتجار المخدرات، عن محالات السمك للمعلم (مصطفى شعبان) مقابل أن يدلهم شعبان على مكان المخدرات التي أخفاها عنهم طوال أحداث الحلقات الماضية.

وظهر الجنتل وهو يمضي عقود المحالات ويتنازل عنها للمعلم داخل فلّته التي تنازل أيضًا عنها لمصطفى شعبان، مقابل الحصول على شحنة المخدرات.

وظهرت عدولة (سلوى خطاب) وهي تخطط مع زوجها المعلم شداد، الذي يجسد دورة الفنان كارق النهري، على أخذ نصيب "فوز" التي تجسد دورها الفنانة انتصار، زيجة شداد الثانية، وشقيقها الجنتل، الذي يقوم بدوره الفنان أحمد بدير، قبل أن يضيع كل شيء مقابل شحنة المخدرات التي يخفيها مصطفى شعبان عنهم، قبل أن يضعوا كل أموالهم فيها.

وظهر الجميع وهم حائرون لا يعرفون أين يذهبون، حتى قالت لهم بسيمة زوجة منذ ريحانة: "فيه فندق أنا دخلت فيه شريكة مع واحدة صاحبتي، هنروح نبات فيه اليومين دول لحد ما نشوف لنا صرفة في أملاكنا اللي اتخدت دي".

وتصاعدت الأحداث باعتراف منعم شقيق الفنانة هاجر أحمد في المسلسل خلال الحلقة 25، والذي يجسد نجل المعلم بشر أحد أكبر تجار سوق السمك، وصديق والد مصطفى شعبان منذ سنوات، بسر خطير لوالده.

وظهر المعلم بشر وهو يقول له: "كل واحد مننا بيكون عنده سر مخبيه، الأيام هي اللي بتطلعه أو روحه بتطلع ويموت بيه"، ليرد منعم: "أنا عارف يا بابا أن أنت تقصدني أنا، أنا فعلًا شخص واطي، أنا بعت أخويا المعلم اللي مد لي إيده وساعدني".

مسلسل المعلم موعد عرض الحلقة 27

من المقرر أن تعرض الحلقة 27 من مسلسل الفنان مصطفى شعبان المعلم والفنانة سهر الصايغ في تمام الساعة 9:45 مساءً على قناة الحياة التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المسلسل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل.

مسلسل المعلم قنوات عرض الحلقة السابعة والعشرون

وينتمي مسلسل المعلم لفئة الـ30 حلقة، إذ يُعرض عبر شبكة قنوات "الحياة"، وقناة dmc بشكل حصري ضمن مسلسلات رمضان 2024، وأيضًا منصة WATCH IT.

أبطال مسلسل المعلم

يشارك عدد كبير من نجوم الفن بطولة العمل إلى جانب النجم مصطفى شعبان أبرزهم: سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، محمود الليثي، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسي، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثي، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، علاء زينهم وروجت صفحات القناة البوستر الدعائي للعمل الذي تدور أحداثه في إطار تشويقى اجتماعي.