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فن

مسلسلات رمضان 2024..

مسلسل المعلم الحلقة 26.. الجنتل يتنازل عن محلات السمك لـ مصطفى شعبان

مسلسل المعلم
مسلسل المعلم

شهدت أحداث الحلقة السادسة والعشرون من مسلسل المعلم بطولة النجم مصطفى شعبان، أحداثا مختلفة، إذ تنازل الجنتل الذي يقوم بدوره الفنان أحمد بدير وهو أحد كبار مسناء الأتكة وتجار المخدرات، عن محلات السمك للمعلم (مصطفى شعبان) مقابل أن يدلهم شعبان على مكان المخدرات التي أخفاها عنهم طوال أحداث الحلقات الماضية.

مسلسل المعلم الحلقة 26

وظهر الجنتل وهو يمضي عقود المحالات ويتنازل عنها للمعلم داخل فلّته التي تنازل أيضًا عنها لمصطفى شعبان، مقابل الحصول على شحنة المخدرات.

 بدأت باتصال المعلم قلاش للمعلم وهو في المستشفى، وأخبره أن يأتي على الفور حتى يعترف له بحقيقة المخدرات التي تسببت في حبس والده "المعلم حامد" الذي يقوم بدوره الفنان عبدالعزيز مخيون، عندما كام شعبان صغيرا، وقال له: "أنا حاسس إني هموت أنا عايز أقولك على الحقيقة قبل ما أموت تعالى بسرعة يا معلم".

وحين جاء قال له: "أنت فاكر أن الجنتل وشداد لما أنت معاك بضاعتهم هيقروا على نفسهم البضاعة اللي اتمكست لأ، شوف يا إبني أنا هقولك نص الحقيقة، النص اللي تقدر تجيب لي حقي من الجنتل قبل ما أموت، والنص التاني لما تجيب حقي هقولك على اللي دخلوا البضاعة في عربية أبوك".

وتابع: "المخدرات بتاعتي كانت في عربية أبوك، ومخدرات الجنتل دخلت في العربية بعد حمدتو لما راح بالكاوتش السويس ورجع من غير ما يصلحه، وفي الاستراحة بعد ما عدينا الكمين، قام شداد بأخذ المخدرات من الكاوتش".

مسلسل المعلم لـ مصطفى شعبان ملخص الحلقة 25

مسلسل "المعلم" الحلقة 25.. منعم يعترف بسر خطير عن مصطفى شعبان

وأضاف: "واتصل بالجنتل وقال له البضاعة جيالك، أنا كدة مسكتك أو طريق المخدرات، وأنت تكمل، تتصل بالحكومة وتلبس حامد بالسمك والمخدرات اللي معاه أول ما يدخل السوق".

واختتم: "واتصل بالشرطة وفلت الجنتل بالمخدرات اللي كانت في الكاوتش وركب سوق السمك وسوق المخدرات، وهقولك مين اللي حط المخدرات في عربية أبوك لما تجيب لي حقي من الجنتل لأن دول من مصلحتهم أموت قبل ما أقول الحقيقة مش عارف مين هيسبق مين؟".

وكان قد شهدت أحداث الحلقة الماضية خروج الجنتل وشداد كبار سوق ميناء الأتكة في مسلسل المعلم الفيلا الخاصة بهم خلال أحداث الحلقة 25 من المسلسل، بعدما اشترط مصطفى شعبان عليهم إعطائهم المخدرات الخاصة بهم مقابل التنازل عن الفيلا.

وظهر الجنتل وشداد برفقة انتصار وسلوى الخطاب ومنذر ريحانة وزوجته، وهم يحزمون أمتعتهم من الفيلا، وينتظرهم بالأسفل مصطفى شعبان ويقول لهم: "معاكوا تمن الميكروباص؟، عشان العربيات اللي بره دي كلها أنا هأخدها لاقيتها مش مقامكوا يا رجالة".

وظهر الجميع وهم حائرون لا يعرفون أين يذهبون، حتى قالت لهم بسيمة زوجة منذ ريحانة: "فيه فندق أنا دخلت فيه شريكة مع واحدة صاحبتي، هنروح نبات فيه اليومين دول لحد ما نشوف لنا صرفة في أملاكنا اللي اتخدت دي".

وتصاعدت الأحداث باعتراف منعم شقيق الفنانة هاجر أحمد في مسلسل المعلم خلال الحلقة 25، والذي يجسد نجل المعلم بشر أحد أكبر تجار سوق السمك، وصديق والد مصطفى شعبان منذ سنوات، بسر خطير لوالده.

وظهر المعلم بشر وهو يقول له: "كل واحد مننا بيكون عنده سر مخبيه، الأيام هي اللي بتطلعه أو روحه بتطلع ويموت بيه"، ليرد منعم: "أنا عارف يا بابا أن أنت تقصدني أنا، أنا فعلًا شخص واطي، أنا بعت أخويا المعلم اللي مد لي إيده وساعدني".

وأضاف: "أنا اللي عرفت الجنتل وشداد مكان المعلم وخط سيره لما كان رايح يجيب سمك من السويس عشان يفك زنقة أبويا، بعته بكام سطر بودرة، أنا بس كنت غيران لما قلت لدهب أنك هتكتب المحل بإسمها هي والمعلم الغيرة اتمكنت مني والشيطان شاطر".

وتابع: "أنا عايز اعترفلك أنت والمعلم تسامحوني أو تقتلوني مش هتفرق المهم إني مش قادر أشيل السر دا جوايا".

كشف قلاش الشاهد الوحيد على واقعة دس المخدرات في سيارة والد مصطفى شعبان خلال الحلقة 25 من مسلسل المعلم، واستطاعت الشرطة يومها القبض عليه وسط السوق بفضيحة ومن يومها ويحاول شعبان معرفة من الفاعل والانتقال لوالده.

مسلسل المعلم مواعيد إعادة الحلقة 26

ويعاد مسلسل المعلم 3 مرات في اليوم التالي من العرض الأول له على قناة الحياة، في تمام الساعة 4 صباحًا، ثم إعادة ثانية في تمام الساعة 9 صباحًا، وآخر إعادة في الساعة 1 ونصف ظهرًا.

مسلسل المعلم موعد عرض الحلقة 26

من المقرر أن تعرض الحلقة 26 من مسلسل المعلم للفنان مصطفى شعبان والفنانة سهر الصايغ في تمام الساعة 9:45 مساءً على قناة الحياة التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المسلسل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل.

مسلسل المعلم قنوات عرض الحلقة السادسة والعشرون

وينتمي مسلسل المعلم لفئة الـ30 حلقة، إذ يُعرض عبر شبكة قنوات "الحياة"، وقناة dmc بشكل حصري ضمن مسلسلات رمضان 2024، وأيضًا منصة WATCH IT.

قصة مسلسل المعلم

وتدور قصة المسلسل حول مصطفى شعبان الذي يجسد دور تاجر سمك، ويتعرض لصراعات في إطار اجتماعي مشوق.

وتتضمن حلقات مسلسل المعلم بأن مصطفى شعبان يسعى للانتقام لوالده، من الشخص الذي تسبب له في خسائر مالية في تجارته وسجنه وسرقة أموال أسرته، وتتسع دائرة الشك في المحيطين به.

أبطال مسلسل المعلم

يشارك عدد كبير من نجوم الفن بطولة العمل إلى جانب النجم مصطفى شعبان أبرزهم: سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، محمود الليثي، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسي، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثي، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، علاء زينهم وروجت صفحات القناة البوستر الدعائي للعمل الذي تدور أحداثه في إطار تشويقى اجتماعي.

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