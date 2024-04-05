مسلسل بقينا اتنين الحلقة 11.. شريف منير يدخل في صدام مع حبيبته بسبب رانيا يوسف

مسلسلات رمضان 2024..

شهدت الحلقة 11 من مسلسل بقينا اتنين تصاعد كبير في الأحداث وتوتر كبير في علاقة “أدهم” الذي يجسد دوره الفنان شريف منير وحبيبته الجديد “ندى” وذلك بسبب طليقته “ياسمين” التي تجسد دورها النجمة رانيا يوسف.

مسلسل بقينا اتنين الحلقة 11

وخلال أحداث الحلقة 11 من مسلسل بقينا اتنين شهدت مشادة بين “أدهم” وحبيبته الجديدة “ندى” وذلك بعد أن شعرت بأنه لايزال يحب طليقته خاصة بعد ان تقابلا في نفس المطعم الذي كانا يجلسان فيه وانقلاب مزاجه رأسا على عقب.

وأثناء توصيل “أدهم” لـ"ندى" إلى منزلها بسيارته وجهت له العديد من الأسئلة حول سبب انقلاب مزاجه منذ ان شاهد طليقته رفقة “زين” الذي يجسد دور أبن خالتها ويجسده الفنان تامر فرج ليرد عليها بعنف شديد لتتركه غاضيه.

مسلسل بقينا اتنين مواعيد وقنوات العرض

قناة CBC DRAMA: في تمام الساعة 6.15 مساء، والإعادة الأولى في تمام الساعة 1.30 صباحا، والإعادة الثانية في تمام الساعة 9 صباحا. قناة CBC العامة في تمام الساعة 12 منتصف الليل، والإعادة الأولى في تمام الساعة 6 صباحا، والإعادة الثانية في تمام الساعة 11 صباحا.

كما يعرض مسلسل بقينا اتنين عبر منصة واتش ات الرقمية مقابل اشتراك مادي.

قصة مسلسل بقينا اتنين

مسلسل بقينا اتنين تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي درامي ويتناول العمل قصة إمرأة مطلقة تتحدى نظرة المجتمع لها، ومحاولة التصدي لتأثير قرار الانفصال عليها وعلى أولادها الشباب وكذلك طليقها بعد علاقة زوجية استمرت لمدة 25 عاما ولكنها توترت بسبب حالة الفتور بين الزوجين وفقدان الشغف مما يجعلهما يقررا الانفصال بعد زيادة الخلافات بينهما ويؤثر القرار على حياتهما وحياة الأبناء.



أبطال مسلسل بقينا اتنين

مسلسل بقينا اتنين يشارك في بطولته نخبة من نجوم الفن وهم كل من:

شريف منير

رانيا يوسف

إدوارد

ميمي جمال

يوسف عثمان

نانسي هلال

تامر فرج

طارق عبد العزيز

مروة عبد المنعم

عمر طلعت زكريا

ياسر الطوبجي

عزت زين

عزة لبيب

تأليف أماني التونسي

إخراج طارق رفعت

إنتاج كريم أبو ذكري بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية.

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