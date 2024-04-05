الجمعة 05 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

أفلام عيد الفطر 2024.. كواليس تصوير فيلم “عالماشي” بطولة علي ربيع (صور)

كواليس فيلم عالماشي
كواليس فيلم عالماشي

نشرت الشركة المنتجة للفيلم السينمائي “عالماشي” الذي يخوض بطولته الفنان علي ربيع عدد من الصور داخل كواليس التصوير التي تجمع أبطال الفيلم وذلك قبل طرحه للجمهور بدور العرض السينمائي بأيام قليلة.

من المقرر أن ينافس علي ربيع في سباق موسم الأعياد بجرعة من الكوميديا، ويجسد خلال أحداث فيلم “عالماشي” شخصية هادي الموظف الكسول الذي تنقلب حياته لنعيش معه مغامرة من الكوميديا والتحدي.

وكانت الشركة المنتجة لفيلم عالماشي طرحت الأيام الماضية الإعلان الدعائي الرسمي للفيلم  وذلك عبر موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب” ومنصات مواقع التواصل الاجتماعي واحتوى الإعلان على جرعة كبيرة من الكوميديا التي جمعت أبطال العمل.

فيلم “عالماشي” يشارك في بطولته كل من علي ربيع، كريم عفيفي، صلاح عبد الله، انتصار، عبد الله مشرف  وعدد من نجوم الكوميديا، وهو من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي كيمز وهدير الشريف وإخراج محمد الخبيري ومن المقرر عرضه دور العرض السينمائي ضمن موسم أفلام عيد الفطر 2024.

آخر أعمال علي ربيع السينمائية

وكان آخر أعمال الفنان علي ربيع، فيلم "بعد الشر" من تأليف أمين جمال، ووليد أبوالمجد، وإخراج أحمد عبدالوهاب.

وشارك في بطولته ميرنا نورالدين، أوس أوس، رنا رئيس، بيومي فؤاد، عمرو عبدالجليل، سليمان عيد، هالة فاخر، ألفت عمر، وضيفة الشرف ملك قورة، وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي ويُجسِّد علي ربيع، خلال الأحداث شخصية طيار يقابل العديد من المواقف الكوميدية.

كواليس فيلم عالماشي

كواليس فيلم عالماشي
كواليس فيلم عالماشي
كواليس فيلم عالماشي
كواليس فيلم عالماشي
كواليس فيلم عالماشي
كواليس فيلم عالماشي
كواليس فيلم عالماشي
كواليس فيلم عالماشي
كواليس فيلم عالماشي
كواليس فيلم عالماشي
كواليس فيلم عالماشي
كواليس فيلم عالماشي
كواليس فيلم عالماشي
كواليس فيلم عالماشي
كواليس فيلم عالماشي
كواليس فيلم عالماشي
كواليس فيلم عالماشي
كواليس فيلم عالماشي
عالماشي علي ربيع فيلم “عالماشي” كريم عفيفي موسم أفلام عيد الفطر 2024 أفلام عيد الفطر 2024 عيد الفطر

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