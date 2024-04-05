الجمعة 05 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسل مليحة.. دياب: دائما كنت أحلم بارتداء الزي العسكري المصري

دياب مسلسل مليحة
دياب مسلسل مليحة

أعرب النجم دياب عن سعادته بالمشاركة في بطولة مسلسل مليحة والذي يرصد معاناة الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الصهيوني والمعروض حاليا ضمن ماراثون مسلسلات شهر رمضان الجاري.

ونشر الفنان دياب صورة له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” وهو مرتدي الزي العسكري المصري وعلق قائلا: “طول عمرى كنت بحلم إني اتشرف وألبس الزي العسكري زي الشرف والهيبة والحمد لله ربنا حققلى حلمى شكراً لكل حد كان سبب في الشرف ده”.

ويعرض مسلسل مليحة على قناة cbc الساعة 6:5، والإعادة الساعة 9:45 مساء، وكذلك موعد عرض مليحة على قناة الحياة فهي في الساعة 11:15 مساءً، والإعادة الأولى في الساعة 8:15 صباحًا، والإعادة الثانية في الساعة 5:15 صباحًا.

وموعد عرض مسلسل مليحة على قناة أون في الساعة 11:30 مساءً، والإعادة الساعة 8:15 صباحًا.

إلى جانب ذلك يعرض مسلسل مليحة عبر منصة WATCH IT، بدءًا من الساعة 6:05 مع قرب أذان المغرب.

 

قصة مسلسل مليحة


قصة مليحة حول الفتاة الفلسطينية التي تحمل الاسم ذاته، والتي هاجرت مع أسرتها منذ أن كانت طفلة إلى ليبيا بعد الانتفاضة الثانية، وعملت فيها كممرضة، كما تعرضت فيها وأسرتها إلى عمليات إرهابية أفقدتها جزءًا من عائلتها، وقررت العودة مرة أخرى إلى ديارها في فلسطين، وخلال رحلتها من ليبيا إلى فلسطين تلتقى بالضابط المصري أدهم، ويحدث بينهما الكثير من الأمور ولا يعرف هل سيرتبطان ببعضهما أم لا.

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أبطال مسلسل مليحة 

و مسلسل مليحة من تأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة إنتاج  شركةDS+، وهو من بطولة كلاً من دياب، ميرفت أمين، الفلسطينية سيرين خاس، ديانا رحمة، على الطيب، أمير المصري، أشرف زكى، حنان يوسف، مروة أنور،  أنور خليل، وروفى الشناط، مروان عايش، مروة أنور، حنان سليمان، وغيرهم من الفنانين، كما استعان القائمون على المسلسل بالمخرج شريف عرفة لقيادة وحدة إخراج ثانية تعمل بالتوازى مع الوحدة الأساسية.

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