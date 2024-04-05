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مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 26| صدمة.. ماذا قال خالد النبوي فى تحقيقات النيابة؟

خالد النبوي فى إمبراطورية
خالد النبوي فى إمبراطورية ميم

شهدت أحداث الحلقة 26 من مسلسل إمبراطورية ميم بطولة خالد النبوي، الكثير من الأحداث المتصاعدة بشكل كبير، خاصة بعد تهديدات يحيى شاكر صاحب اكبر الشركات العقارية - أحمد وفيق، عن طريق غير مباشر لـ مختار أبو المجد - خالد النبوي، بسبب رفض الاخير بيع منزله مقابل مبلغ 250 مليون جنيه.

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 26

تصاعدت أحداث مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 26 ، وفى صدمة للجمهور ومتابعي مسلسل إمبراطورية ميم تم القبض على مختار أبو المجد - خالد النبوي، من داخل مقر عمله، وظهر خلال الحلقة عمر الشناوي فى دور وكيل النيابة خالد حسين الذي يقوم بالتحقيق مع مختار أبو المجد، فى عدة تهم موجهة إليه من مجموعة من المصريين والأجانب وعدد من السفارات ومراسلات دبلوماسية على أعلى مستوى واتهام مختار ببيع المخدرات وتسجيل الدعارة وطعن فى أوراق شركته الرسمية والتهرب الضريبي وتحايلات مالية ونصب على مجموعة كبيرة من السياح. 

إمبراطورية ميم الحلقة 26 

وأكد مختار أبو المجد خلال التحقيقات أن كل التهم المنسوبة إليه ما هي إلا إدعاءات وتلفيقات مُرتبة من قبل يحيى شاكر - أحمد وفيق، كنوع من الضغط على مختار للموافقة على بيع منزله.

مواعيد عرض حلقات مسلسل إمبراطورية ميم والقنوات الناقلة 

تعرض حلقات مسلسل إمبراطورية ميم بطولة النجم خالد النبوي، يوميا على قناة dmc الساعة 10.45 مساء والإعادة 10.15 صباحا.

فيما تعرض على قناة dmc drama في تمام الساعة 6.05 مساءً والإعادة الساعة 12 مساء والساعة 3.30 صباحا.

كما يتم عرض حلقات مسلسل إمبراطورية ميم على منصة Watch it الرقمية في تمام الساعة 06.05 مساء.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم، يضم كوكبة كبيرة من النجوم والفنانين أمام النجم خالد النبوي، منهم محمود حافظ، حلا شيحة، محمد محمود عبدالعزيز، نشوى مصطفى، ليلى عز العرب، مايان السيد، إيمان السيد، هاجر السراج، نور النبوي، الهام صفى الدين، منى أحمد زاهر، آدم وهدان، ريمون توفيق، وغيرهم، والعمل مأخوذ عن قصة الكاتب الكبير الراحل إحسان عبدالقدوس، التى كانت تحمل نفس الاسم، والمسلسل معالجة درامية وسيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وانتاج شركة أروما، وإخراج محمد سلامة.

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