مسلسل سر المسجد.. كيف نهى الإسلام عن الخداع؟

تناول مسلسل سر المسجد، صفة الخداع التي نهى عنها الدين الإسلامي في تعاليمه، بسبب نهي الدين عن الفساد في الأرض.

الخداع في الإسلام

الخِداعُ مُحرَّمٌ في سائِرِ العُقودِ والأقوالِ وفي الأفعالِ، وقد عدَّه بعضُ أهلِ العِلمِ من الكبائِرِ، ويَقصِدون بذلك النَّوعَ المذمومَ منه؛ قال ابن حجر الهيتمي: (عَدُّ هذا كبيرةً صَرَّح به بعضُهم، وهو ظاهِرٌ من أحاديثِ الغِشِّ.

لكِنْ استُثني من الخِداعِ إذا كان لمصلحةٍ شرعيَّةٍ، كالحَربِ؛ فعن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ قال: قال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((الحَربُ خَدْعةٌ)).

قال النَّوويُّ: (واتَّفَق العُلَماءُ على جوازِ خِداعِ الكُفَّارِ في الحَربِ، وكيف أمكَن الخِداعُ، إلَّا أن يكونَ فيه نَقضُ عَهدٍ أو أمانٍ، فلا يحِلُّ، وقد صَحَّ في الحديثِ جوازُ الكَذِبِ في ثلاثةِ أشياءَ، أحَدُها: في الحَربِ؛ قال الطَّبَريُّ: إنَّما يجوزُ من الكَذِبِ في الحَربِ المعاريضُ دونَ حقيقةِ الكَذِبِ؛ فإنَّه لا يحِلُّ. هذا كلامُه، والظَّاهِرُ إباحةُ حقيقةِ نفسِ الكَذِبِ، لكِنَّ الاقتصارَ على التَّعريضِ أفضَلُ)

مسلسل سر المسجد موعد عرض الحلقة 27

تعرض الحلقة 27من مسلسل سر المسجد غدًا السبت ، عقب آذان المغرب على قناة الحياة ومنصة watch it.

مسلسل سر المسجد مواعيد وقنوات عرض الحلقة السابعة والعشرون

تعرض الحلقة 27من مسلسل سر المسجد غدًا السبت ، عقب آذان المغرب على قناة الحياة ومنصة watch it.

قصة مسلسل سر المسجد

يناقش المسلسل مجموعة من القضايا الهامة ومنها بر الوالدين، وأهمية الصلاة والمواظبة عليها، وقيمة المساجد، والمسلسل مكون من 30 حلقة، تمتد الحلقة الواحدة لمدة 10 دقائق.

وتدور أحداث كرتون سر المسجد حول التربية الدينية للأطفال وتعاليم الدين المختلفة، وأيضًا عن سر التعلق بالمسجد وحل المشكلات في إطار ديني، ومناقشة بعض المشكلات التي تحدث بين الأطفال مثل التنمر.

أبطال مسلسل سر المسجد

سر المسجد هو أحد المسلسلات البارزة التي تم طرحها خلال هذا الموسم، حيث تمتاز بقصتها المشوقة والمحفزة للتفكير، ويتمحور المسلسل حول مجموعة من الشخصيات، بما في ذلك سيف، حبيبة، ياسين، الأب أمين، والقرد ميمو، والتي تعيش مغامرات شيقة داخل المسجد وتتعلم من خلالها قيمًا ومبادئ دينية مهمة.

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