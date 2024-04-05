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مسلسلات رمضان 2024

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 26.. القبض على مختار أبو المجد

جريدة الدستور

انطلقت منذ قليل الحلقة 26 من مسلسل إمبراطورية ميم ،للفنان خالد النبوي والفنانة حلا شيحا، على قناة dmc دراما،ومن إنتاج شركة أروما للإنتاج الفني والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

أحداث الحلقة 26 من مسلسل إمبراطورية ميم

شهدت الحلقة 26 من مسلسل إمبراطورية ميم، أحداث متصاعدة بين أبطال العمل وأفراد عائلة مختار أبو المجد “خالد النبوي”.

وتوالت الأحداث خلال الحلقة، إلى أن تفاجئ مختار أبو المجد "خالد النبوي" بالشرطة تطلب القبض عليه في مقر شركته موجهة له عدة تهم.

ووجهت له النيابة عدة تهم وشكاوى من أشخاص مختلفين، من بينها تزوير في أوراق رسمية، ونصب واحتيال، وبعض التهم الموجهة إليه من جانب أجانب.

ورجح مروان أبو المجد "نور النبوي" أن يكون يحيى شاكر وراء هذه التهم الموجهة لوالده.

وبدأت الحلقة باستضافة مختار أبو المجد مي “حلا شيحة” بمنزله مع ابنتها حبيبة، بعد طرد طليقها كريم الدالي “محمد محمود عبد العزيز” لها بعد رفضها بيع منزلها.

وتشارك “مي” مديحة "نشوى مصطفى"، في غرفتها عقب  استضافتها بمنزل مختار أبو المجد.

وشهدت الحلقة مشادات بين مادي "مايان السيد" وأبناء مختار أبو المجد خلال استضافة مروان لها بالمنزل عقب تركها منزلها.

يبحث الجمهور على محركات  البحث عن موعد إعادة الحلقة 24 من مسلسل إمبراطورية ميم للفنان خالد النبوي

مواعيد عرض مسلسل إمبراطورية ميم

تعرض حلقات مسلسل إمبراطورية ميم بطولة النجم خالد النبوي، يوميا على قناة dmc الساعة 10.45 مساء والإعادة 10.15 صباحا.

فيما تعرض الحلقة على قناة dmc drama فى تمام الساعة 6.05 مساءً والإعادة الساعة 12 مساء والساعة 3.30 صباحا، إضافة إلى عرضه على منصة Watch it بالتزامن مع قناة dmc الساعة 10.45 مساء.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم، يضم كوكبة كبيرة من النجوم والفنانين أمام النجم خالد النبوي، منهم محمود حافظ، حلا شيحة، محمد محمود عبدالعزيز، نشوى مصطفى، ليلى عز العرب، مايان السيد، إيمان السيد، هاجر السراج، نور النبوي، الهام صفى الدين، منى أحمد زاهر، آدم وهدان، ريمون توفيق، وغيرهم، والعمل من إنتاج شركة أروما، وإخراج محمد سلامة.

قصة مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم، مأخوذ عن الرواية الأصلية التي تحمل نفس الاسم للكاتب الكبير الراحل إحسان عبدالقدوس، والمسلسل رؤية درامية وسيناريو وحوار الكاتب محمد سليمان عبدالمالك، ويناقش العمل الكثير من القضايا الاجتماعية والأسرية وعلاقة الآباء بالأبناء ومختلف أعمارهم في العصر الحالي.
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