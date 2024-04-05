ملخص أحداث الحلقة 25 مسلسل إمبراطورية ميم بطولة خالد النبوي

مسلسلات رمضان 2024..

يبحث الجمهور ومتابعي مسلسلات رمضان بشكل مكثف عن آخر تطورات أحداث مسلسل إمبراطورية ميم بطولة خالد النبوي، وتحديدا عن ملخص أحداث الحلقة 25 لما شهدته من تصاعد ومفاجآت بشكل كبير، خاصة مع إصرار مختار أبو المجد - خالد النبوي، على رفض بيع منزل الإمبراطورية مقابل 250 مليون جنيه.



مسلسل إمبراطورية ميم تفاصيل أحداث الحلقة 25

شهدت الحلقة 25 من مسلسل إمبراطورية ميم أحداث متصاعدة بين أبطال العمل وعائلة مختار أبو المجد نرصدها اليكم فى السطور التالية:

ـ ظهر يحيى شاكر - أحمد وفيق لأول مرة بالمسلسل في لقاء مع مختار أبو المجد - خالد النبوي- لإقناعه ببيع منزله في حي المعادي لينفذ مشروعه.

ـ وصف يحيى شاكر نفسه أمام مختار أبو المجد، بـ" اللهو الخفي"، لأنه لا يحب الظهور الإعلامي واللقاءات، نظرًا لانشغاله بأعمال البزنس الخاص، وعرض على مختار 250 مليون جنيه مقابل بيع المنزل، لكن ما زال مختار مُصر على الرفض مهما كانت العروض.

ـ تصاعدت الأحداث بين مي - حلا شيحة وطليقها كريم الدالي - محمد محمود عبد العزيز، بعد وعوده لشركة يحيى شاكر للتطوير العقاري، ببيع منزل طليقته وابنته لهم.

ـ قام كريم الدالي بطرد مي من منزلها مع ابنتها، بعد تزوير عقد إيجار مع زوجته الأولى لتسهيل طرد طليقته، والبيع لشركة يحيى شاكر للتطوير العقاري.

مسلسل إمبراطورية ميم مواعيد وقنوات عرض الحلقة السادسة والعشرون

تعرض حلقات مسلسل إمبراطورية ميم بطولة النجم خالد النبوي، يوميا بشكل حصري على شبكة قنوات دي إم سي، بالتزامن مع عرض الحلقات على منصة واتش ات الرقمية.

مسلسل إمبراطورية ميم موعد عرض الحلقة 26

تعرض الحلقة الجديدة السادسة والعشرون من مسلسل إمبراطوية ميم على قناة dmc الفضائية فى تمام الساعة 10:45 مساءً، ويتم إعادة الحلقة فى تمام الساعة 10:15 صباح اليوم التالي.

كما يتم عرض الحلقة 26 مسلسل إمبراطوية ميم بطولة النجم خالد النبوي، على قناة dmc دراما، يوميا فى تمام الساعة 06:05 مساءً، على أن يتم إعادة الحلقة مرتين؛ المرة الأولى الساعة 12:00 ظهرا، والإعادة الثانية فى تمام الساعة 3:30 صباحًا.

قصة مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم يناقش الكثير من القضايا الاجتماعية والأسرية وعلاقة الآباء بالأبناء ومختلف أعمارهم فى العصر الحالي، ويضم المسلسل 30 حلقة مليئة بالتشويق.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

إمبراطورية ميم، يشارك فى بطولته كوكبة كبيرة من النجوم والفنانين أمام النجم خالد النبوي، منهم محمود حافظ، حلا شيحة، محمد محمود عبدالعزيز، نشوى مصطفى، ليلى عز العرب، مايان السيد، إيمان السيد، هاجر السراج، نور النبوي، الهام صفى الدين، نورهان منصور، عمر زهران، منى أحمد زاهر، آدم وهدان، ريمون توفيق، وغيرهم، والعمل رؤية درامية وسيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، ومن انتاج شركة أروما، وإخراج محمد سلامة.

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