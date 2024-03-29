مسلسل إمبراطورية ميم لـ"خالد النبوي" ملخص الحلقة 18

يبحث الجمهور ومتابعي مسلسلات رمضان بشكل مكثف عن آخر تطورات أحداث مسلسل إمبراطورية ميم بطولة خالد النبوي، وتحديدا عن ملخص أحداث الحلقة 18 لما شهدته من تصاعد ومفاجآت بشكل كبير، خاصة مع فشل مروان - نور النبوي، فى إدارة المنزل والامبراطورية.



مسلسل إمبراطورية ميم تفاصيل احداث الحلقة 18

شهدت الحلقة 18 مسلسل إمبراطورية ميم بطولة خالد النبوي العديد من المفاجآت وهي ..

ـ طرح الاعلامي كريم الدالي - محمد محمود عبد العزيز، في برنامجه قضية بيع منازل سكان حي المعادي، واستضاف الفريق المؤيد للبيع لشركة التطوير العقاري "يحيى شاكر"، فى محاولة منه لإقناع مختار أبو المجد - خالد النبوي عن طريق غير مباشر، بالموافقة على بيع منزله مقابل مبلغ مالي ضخم.

ـ قام كريم الدالي - محمد محمود عبدالعزيز بزيارة مكتب مختار أبو المجد - خالد النبوي، للتصوير معه للتعبير عن موقفه الرافض لبيع منزله بحي المعادي، وتمثيله عن الفريق الرافض للبيع.

ـ حقق مروان - نور النبوي، أحد احلام مايا - إلهام صفي الدين، شقيقته فى الأحداث ووافق على شراؤها كلب وتربيته داخل المنزل، الأمر الذي كان يرفضه بشده مختار - خالد النبوي، لانه يعانى من فوبيا الكلاب.

ـ فشل مروان - نور النبوي فى إدارة الامبراطورية، لدرجة أنه قرر أن يأخذ أشقاؤه إجازة من المدرسة بسبب استيقاظه متأخرًا، كما قرر أن يستأجر سائق لسيارة المدرسة لهم، وقضى أبناء مختار أبو المجد إجازة من المدرسة، وشهد المنزل حالة من الفوضى والاستهتار بعد قرارات إدارة مروان أبو المجد مدير المنزل الجديد فور فوزه فى انتخابات إدارة منزل.



مسلسل إمبراطورية ميم موعد عرض الحلقة 19

تعرض الحلقة الجديدة التاسعة عشر من مسلسل إمبراطوية ميم على قناة dmc الفضائية فى تمام الساعة 10:45 مساءً، ويتم إعادة الحلقة فى تمام الساعة 10:15 صباح اليوم التالي.

كما يتم عرض الحلقة 19 مسلسل إمبراطوية ميم بطولة النجم خالد النبوي، على قناة dmc دراما، يوميا فى تمام الساعة 06:05 مساءً، على أن يتم إعادة الحلقة مرتين؛ المرة الأولى الساعة 12:00 ظهرا، والإعادة الثانية فى تمام الساعة 3:30 صباحًا.

مسلسل إمبراطورية ميم مواعيد وقنوات عرض الحلقة التاسعة عشر

وتعرض حلقات مسلسل إمبراطورية ميم بطولة النجم خالد النبوي، يوميا بشكل حصري على شبكة قنوات دي إم سي، بالتزامن مع عرض الحلقات على منصة واتش ات الرقمية

قصة مسلسل إمبراطورية ميم

إمبراطورية ميم، مأخوذ عن الرواية الأصلية التى تحمل نفس الاسم للكاتب الكبير الراحل إحسان عبدالقدوس، والمسلسل رؤية درامية وسيناريو وحوار الكاتب محمد سليمان عبدالمالك، ويناقش العمل الكثير من القضايا الاجتماعية والأسرية وعلاقة الآباء بالأبناء ومختلف أعمارهم فى العصر الحالي، ويضم المسلسل 30 حلقة مليئة بالتشويق

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم، يشارك فى بطولته كوكبة كبيرة من النجوم والفنانين أمام النجم خالد النبوي، منهم محمود حافظ، حلا شيحة، محمد محمود عبدالعزيز، نشوى مصطفى، ليلى عز العرب، مايان السيد، إيمان السيد، هاجر السراج، نور النبوي، الهام صفى الدين، نورهان منصور، عمر زهران، منى أحمد زاهر، آدم وهدان، ريمون توفيق، وغيرهم، والعمل من انتاج شركة أروما، وإخراج محمد سلامة.