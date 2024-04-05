الجمعة 05 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

موعد إعادة الحلقة 25 من مسلسل إمبراطورية ميم لـ خالد النبوي

إمبراطورية ميم
إمبراطورية ميم

أصبح موعد إعادة مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 25 محور اهتمام الملايين حاليا حيث حققت الحلقات السابقة من العمل نجاحا منقطع النظير بين أوساط الجمهور فى مصر والوطن العربي، ومنها الحلقة 25 التي شهدت أحداثا متصاعدة خاصة بعد تمسك مختار أبو المجد - خالد النبوي، برأيه بعدم بيع المنزل ورفض كل العروض التي قدمتها له شركة يحيى شاكر للتطوير العقاري، لمالكها أحمد وفيق الذي ظهر خلال الحلقة 25 كضيف شرف ولفت انتباه الجمهور بشكل كبير.


مسلسل إمبراطورية ميم مواعيد عرض الحلقة 25

زادت معدلات بحث ملايين المشاهدين عن موعد إعادة مسلسل إمبراطورية ميم لـ خالد النبوي الحلقة 25 مع زيادة نسب المشاهدة والتعليقات على مواقع التواصل الاجتماعى والإشادة بالمسلسل وخاصة أفراد عائلة مختار أبو المجد، وتحديد مواعيد إعادة عرض الحلقة الخامسة والعشرون إذ يتم إعادة عرضها في تمام الساعة العاشرة والربع صباحا على قناة دي إم سي.

فيما تعاد الحلقة على قناة dmc drama في تمام الساعة 12 مساء والساعة 3.30 صباحا.

مسلسل إمبراطورية ميم تفاصيل احداث الحلقة 25

شهدت أحداث الحلقة 25 مسلسل إمبراطورية ميم الكثير من المفاجآت أبرزها تصاعد الأحداث بين مي - حلا شيحا وطليقها كريم الدالي - محمد محمود عبد العزيز، بعد وعوده لشركة يحيى شاكر للتطوير العقاري، ببيع منزل طليقته وابنته لهم.

كما شهدت عرض جديد من يحيى شاكر - أحمد وفيق على مختار ابو المجد - خالد النبوي، لشراء منزله بمبلغ 250 مليون جنيه، حتى يستطيع إرضاء أبنائه الذين أجهدوا من انقطاع الخدمات داخل المنزل بالكامل من الكهرباء والمياه كنوع من الضغط من جانب شركة التطوير العقاري.

مسلسل إمبراطورية ميم موعد عرض الحلقة 26

تعرض الحلقة 26 مسلسل إمبراطورية ميم بطولة النجم خالد النبوي، اليوم الجمعة على قناة dmc الساعة 10.45 مساء والإعادة 10.15 صباحا.

فيما تعرض الحلقة على قناة dmc drama في تمام الساعة 6.05 مساءً والإعادة الساعة 12 مساء والساعة 3.30 صباحا.

كما يتم عرض الحلقة 26 مسلسل إمبراطورية ميم على منصة Watch it الرقمية في تمام الساعة 06.05 مساء.

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 25.. محمد محمود عبدالعزيز يطرد حلا شيحة من منزلها

إمبراطورية ميم الحلقة 25.. أبناء مختار أبو المجد يشيدون بلقاءه مع كريم الدالي


مسلسل إمبراطورية ميم قنوات عرض الحلقة السادسة والعشرون

وحقق الكبير أوى نجاح كبير خلال الحلقات السابقة مما زاد من معدلات متابعة المشاهدين وانتظار عرض الحلقة السادسة والعشرون من مسلسل إمبراطورية ميم، لمعرفة آخر تطورات أفراد عائلة مختار أبو المجد وكذلك رد فعل مروان - نور النبوي تجاه مادى - مايان السيد بعدما شعر بالشك داخله من ناحيتها، وذلك حصريا عبر قناة  dmc وdmc drama، ومنصة watch it لإتاحة فرصة المشاهدة طوال اليوم.


قصة مسلسل إمبراطورية ميم

تدور أحداث مسلسل إمبراطورية ميم في إطار اجتماعي تشويقي مليء بالمشاعر الإنسانية ويناقش العديد من القضايا الاجتماعية والأسرية بطريقة سلسة ومبسطة للجمهور.


ابطال مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم، يضم كوكبة كبيرة من النجوم والفنانين أمام النجم خالد النبوي، منهم محمود حافظ، حلا شيحة، محمد محمود عبدالعزيز، نشوى مصطفى، ليلى عز العرب، مايان السيد، إيمان السيد، هاجر السراج، نور النبوي، الهام صفى الدين، منى أحمد زاهر، آدم وهدان، ريمون توفيق، وغيرهم، والعمل من انتاج شركة أروما، وإخراج محمد سلامة.

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