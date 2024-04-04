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مسلسلات رمضان 2024

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 25.. محمد محمود عبدالعزيز يطرد حلا شيحة من منزلها

جريدة الدستور

انطلقت منذ قليل الحلقة 25 من مسلسل إمبراطورية ميم للفنان خالد النبوي، والفنانة حلا شيحة، وإنتاج شركة أروما والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

 الحلقة 25 مسلسل إمبراطورية ميم

شهدت الحلقة 25 من مسلسل إمبراطورية ميم أحداث متصاعدة بين أبطال عمل وعائلة مختار أبو المجد.

وتصاعدت الأحداث بين مي "حلا شيحة" وطليقها كريم الدالي “محمد محمود عبد العزيز”، بعد وعوده لشركة يحيى شاكر للتطوير العقاري، ببيع منزل طليقته وابنته لهم.

وطرد كريم الدالي مي من منزلها مع ابنتها، بعد تزوير عقد إيجار مع زوجته الأولى لتسهيل طرد طليقته، والبيع لشركة يحيى شاكر للتطوير العقاري.

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بدأت الحلقة 25 من مسلسل إمبراطورية ميم بلقاء يجمع بين مختار أبو المجد "خالد النبوي" وأبنائه بالمنزل، وسط مشاعر الفرحة لانتصاره في اللقاء الإعلامي الذي استضافه به كريم الدالي “محمد محمود عبد العزيز”.

وأشاد أبناء مختار أبو المجد بقدرته على إحراج كريم الدالي وشركة يحيى شاكر للتطوير العقاري على الهواء مباشرة أمام الجمهور خلال البرنامج.

مواعيد عرض مسلسل إمبراطورية ميم

تعرض حلقات مسلسل إمبراطورية ميم بطولة النجم خالد النبوي، يوميا على قناة dmc الساعة 10.45 مساء والإعادة 10.15 صباحا.

فيما تعرض الحلقة على قناة dmc drama في تمام الساعة 6.05 مساءً والإعادة الساعة 12 مساء والساعة 3.30 صباحا، إضافة إلى عرضه على منصة Watch it بالتزامن مع قناة dmc الساعة 10.45 مساء.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم، يضم كوكبة كبيرة من النجوم والفنانين أمام النجم خالد النبوي، منهم محمود حافظ، حلا شيحة، محمد محمود عبدالعزيز، نشوى مصطفى، ليلى عز العرب، مايان السيد، إيمان السيد، هاجر السراج، نور النبوي، الهام صفى الدين، منى أحمد زاهر، آدم وهدان، ريمون توفيق، وغيرهم، والعمل من إنتاج شركة أروما، وإخراج محمد سلامة.

قصة مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم، مأخوذ عن الرواية الأصلية التي تحمل نفس الاسم للكاتب الكبير الراحل إحسان عبدالقدوس، والمسلسل رؤية درامية وسيناريو وحوار الكاتب محمد سليمان عبدالمالك، ويناقش العمل الكثير من القضايا الاجتماعية والأسرية وعلاقة الآباء بالأبناء ومختلف أعمارهم فى العصر الحالي.
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