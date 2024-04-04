إمبراطورية ميم الحلقة 25.. أبناء مختار أبو المجد يشيدون بلقاءه مع كريم الدالي

مسلسلات رمضان 2024..

انطلقت منذ قليل الحلقة 25 من مسلسل إمبراطورية ميم للفنان خالد النبوي، والفنانة حلا شيحا، وإنتاج شركة أروما والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

أحداث الحلقة 25 من مسلسل إمبراطورية ميم

بدأت الحلقة 25 من مسلسل إمبراطورية ميم بلقاء يجمع بين مختار أبو المجد "خالد النبوي" وأبنائه بالمنزل، وسط مشاعر الفرحة لانتصاره في اللقاء الإعلامي الذي استضافه به كريم الدالي “محمد محمود عبد العزيز”.

وأشاد أبناء مختار أبو المجد بقدرته على إحراج كريم الدالي وشركة يحيى شاكر للتطوير العقاري على الهواء مباشرة أمام الجمهور خلال البرنامج.

يبحث الجمهور على محركات البحث عن موعد إعادة الحلقة 24 من مسلسل امبراطورية ميم للفنان خالد النبوي

مواعيد عرض مسلسل إمبراطورية ميم

تعرض حلقات مسلسل إمبراطورية ميم بطولة النجم خالد النبوي، يوميا على قناة dmc الساعة 10.45 مساء والإعادة 10.15 صباحا.

فيما تعرض الحلقة على قناة dmc drama في تمام الساعة 6.05 مساءً والإعادة الساعة 12 مساء والساعة 3.30 صباحا، إضافة إلى عرضه على منصة Watch it بالتزامن مع قناة dmc الساعة 10.45 مساء.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم، يضم كوكبة كبيرة من النجوم والفنانين أمام النجم خالد النبوي، منهم محمود حافظ، حلا شيحة، محمد محمود عبدالعزيز، نشوى مصطفى، ليلى عز العرب، مايان السيد، إيمان السيد، هاجر السراج، نور النبوي، إلهام صف الدين، منى أحمد زاهر، آدم وهدان، ريمون توفيق، وغيرهم، والعمل من إنتاج شركة أروما، وإخراج محمد سلامة.

قصة مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم، مأخوذ عن الرواية الأصلية التي تحمل نفس الاسم للكاتب الكبير الراحل إحسان عبدالقدوس، والمسلسل رؤية درامية وسيناريو وحوار الكاتب محمد سليمان عبدالمالك، ويناقش العمل الكثير من القضايا الاجتماعية والأسرية وعلاقة الآباء بالأبناء ومختلف أعمارهم في العصر الحالي.

