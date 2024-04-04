الخميس 04 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024..

مسلسل "إمبراطورية ميم" الحلقة 25.. أحمد وفيق "لهو خفي" يفاجئ "النبوي"

مسلسل امبراطورية
مسلسل امبراطورية ميم

انطلقت منذ قليل، الحلقة 25 من مسلسل امبراطورية ميم للفنان خالد النبوي والفنانة حلا شيحا، وإنتاج شركة أروما والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسل “إمبراطورية ميم” الحلقة 25

ظهر الفنان “أحمد وفيق” كضيف شرف في مسلسل امبراطورية الحلقة 25 في دور “يحيى شاكر” صاحب شركة التطوير العقاري بالحلقة 25 التي عرضت اليوم.

وظهر يحيى شاكر لأول مرة بالمسلسل في لقاء مع مختار أبو المجد “خالد النبوي” لإقناعه ببيع منزله في حي المعادي لينفذ مشروعه.

ووصف يحيى شاكر نفسه أمام مختار أبو المجد، بـ" اللهو الخفي"، لأنه لا يحب الظهور الإعلامي واللقاءات، نظرًا لانشغاله بأعمال “البزنس”.

مسلسل “إمبراطورية ميم” الحلقة 25

وعرض يحيى شاكر على مختار المجد شراء منزله بمبلغ 250 مليون جنيه، حتى يستطيع إرضاء أبنائه الذين أجهدوا من انقطاع الخدمات من جانب شركة التطوير العقاري.

شهدت الحلقة 25 من مسلسل امبراطورية ميم أحداث متصاعدة بين أبطال عمل وعائلو مختار ابو المجد.

وتصاعدت الأحداث بين مي"حلا شيحا" وطليقها كريم الدالي "محمد محمود عبد العزيز،بعد وعوده لشركة يحيى شاكر للتطوير العقاري،ببيع منزل طليقته وابنته لهم.

مسلسل “إمبراطورية ميم” الحلقة 25

وقام كريم الدالي بطرد مي وابنتها من منزلها، بعد تزوير عقد ايجار مع زوجته الأولى لتسهيل طرد طليقته، والبيع لشركة يحيى شاكر للتطوير العقاري.

مواعيد عرض مسلسل امبراطورية ميم

تعرض حلقات مسلسل إمبراطورية ميم بطولة النجم خالد النبوي، يوميا على قناة dmc الساعة 10.45 مساء والإعادة 10.15 صباحا.

فيما تعرض الحلقة على قناة dmc drama فى تمام الساعة 6.05 مساءً والإعادة الساعة 12 مساء والساعة 3.30 صباحا، إضافة إلى عرضه على منصة Watch it بالتزامن مع قناة dmc الساعة 10.45 مساء.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم، يضم كوكبة كبيرة من النجوم والفنانين أمام النجم خالد النبوي، منهم محمود حافظ، حلا شيحة، محمد محمود عبدالعزيز، نشوى مصطفى، ليلى عز العرب، مايان السيد، إيمان السيد، هاجر السراج، نور النبوي، الهام صفى الدين، منى أحمد زاهر، آدم وهدان، ريمون توفيق، وغيرهم، والعمل من انتاج شركة أروما، وإخراج محمد سلامة.

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 25.. محمد محمود عبدالعزيز يطرد حلا شيحة من منزلها

إمبراطورية ميم الحلقة 25.. أبناء مختار أبو المجد يشيدون بلقاءه مع كريم الدالي

قصة مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم، مأخوذ عن الرواية الأصلية التى تحمل نفس الاسم للكاتب الكبير الراحل إحسان عبدالقدوس، والمسلسل رؤية درامية وسيناريو وحوار الكاتب محمد سليمان عبدالمالك، ويناقش العمل الكثير من القضايا الاجتماعية والأسرية وعلاقة الآباء بالأبناء ومختلف أعمارهم فى العصر الحالي.
 

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