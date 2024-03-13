الأربعاء 13 مارس 2024
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مسلسلات رمضان 2024

ملخص احداث مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 2 هل يبيع "خالد النبوي" منزله؟

مسلسل إمبراطورية
مسلسل إمبراطورية ميم

تصدر عدد من مسلسلات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لموسم دراما رمضان 2024 بينها مسلسل إمبراطورية ميم بطولة النجم خالد النبوي مؤشرات البحث عبر موقع "جوجل" العالمي، ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل أحداث مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 2

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع من الحلقة الثانية من مسلسل إمبراطورية ميم لـ "خالد النبوي" والتى شهدت الكثير من الأحداث المشوقة خاصة بعد انجذاب مروان أبو المجد - نور النبوي، إلى مادي - مايان السيد، الفتاة الوافدة حديثًا إلى الجامعة، صاحبة الشخصية الغامضة التي تتوارى خلف النظارة السوداء طوال اليوم، حتى في الأماكن والأوقات البعيدة عن الشمس.

ملخص احداث مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 2

ومن ثم يندفع مروان وراء مشاعره تجاه مادي، فينسى نفسه ويتجاوز موعد عودته إلى البيت والمتفق عليه مسبقًا مع والده مختار أبو المجد - خالد النبوي، ليعود في وقت متأخر من الليل ويفقد تركيزه، ما يجعله يصطدم بسيارته في العمود المجاور لمنزله، وعندما يسمع والده صوت الاصطدام القوي، يهرول خارج المنزل ليكتشف أن الحادث وقع بسبب ابنه، فينهره ويعنفه.

كما تشهد الحلقة الجديدة الكثير من التفاصيل فهل سيوافق مختار - على بيع منزله بالمعادي لاحدى الشركات العقارية الكبرى، التى عرضت عليه مبلغ مادي كبير مقابل التنازل عن المنزل.

مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل خالد النبوي الحلقة 3

تعرض الحلقة 3 من مسلسل إمبراطورية ميم على قناة dmc فى تمام الساعة العاشرة و45 دقيقة مساءً، وتعاد فى صباح اليوم التالي وتحديدا الساعة العاشرة والنصف صباحا.

مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة الثالثة

فيما تعرض حلقة 3 من أحداث  مسلسل إمبراطورية ميم على قناة dmc دراما، فى تمام الساعة 06:05 مساءً، على أن يتم إعادة الحلقة مرتين؛ المرة الأولى الساعة 12:00 ظهرا، والإعادة الثانية فى تمام الساعة 3:30 صباحًا.

وتذاع حلقات مسلسل إمبراطوية ميم لـ خالد النبوي، يوميا فى تمام الساعة 06:05 مساءً، على منصة واتش ات الرقمية.

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قصة مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم، تدور أحداثه فى إطار اجتماعي تشويقي يضم 30 حلقة، حول أب يتحمل مسئولية تربية أبنائه الستة بعد وفاة زوجته بجانب عمله، ومع نمو الأولاد تزداد مشاكلهم، وتزداد معها أعباء والدهم في التربية، خاصةً مع وصول أغلبهم لسن المراهقة، فتتوتر العلاقة بينه وبينهم، والعمل مأخوذ عن الرواية الأصلية التى تحمل نفس الاسم للكاتب الكبير إحسان عبدالقدوس.

ابطال مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم، يسجل التعاون الثاني بين كلا من النجم خالد النبوي، وشركة اروما، والمؤلف محمد سليمان عبدالمالك، والمخرج محمد سلامة، ويشارك فى بطولة إمبراطورية ميم مجموعة كبيرة من النجوم والفنانين منهم حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبدالعزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمى، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان والطفل ريمون توفيق، وغيرهم.

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