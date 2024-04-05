الجمعة 05 أبريل 2024
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محمد هاشم: التصوف هو الالتزام الكامل بالكتاب والسنة ومنهج الرسول والصحابة والتابعين

محمد محمود أبو هاشم
محمد محمود أبو هاشم

قال الدكتور محمد محمود أبو هاشم أستاذ الحديث بجامعة الأزهر وعضو المجلس الاعلى للطرق الصوفية، وشيخ الطريقة الهاشمية الخلوتية الأحمدية، إن حقيقة التصوف هو الالتزام الكامل بالكتاب والسنة وبمنهج الرسول صل الله عليه وسلم وأهل البيت الكرام والصحابة والتابعين.

وأضاف أبو هاشم، خلال لقاء ببرنامج "مملكة الدراويش"، مع الإعلامية قصواء الخلالي، المذُاع عبر قناة الحياة، أن كل طريقة صوفية لها سند تلقين، والعهد والسند يتتابع إلى الوصول إلى سيدنا رسول الله صل الله عليه وسلم، مؤكدًا أن من أخذوا سند التلقين عن الرسول صل الله عليه وسلم هو سيدنا علي ابن أبي طالب وأكثر الطرق من سند علي بن أبي طالب، وسيدنا أبو بكر الصديق، ومنه السادة النقشبندية وبعض السادة القدرية.

برنامج مملكة الدراويش

يأتي برنامج "مملكة الدراويش" المُذاع في شهر رمضان من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بهدف تسليط الضوء على الفكر الإسلامي الوسطي والصوفي الروحاني في مصر، وتوضيح تطوره عبر العصور، والتركيز على الاعتدال الديني التاريخي في مصر، ومواجهة التطرف الديني، ومكافحة تيارات الإرهاب الفكري.

خلال الحلقات التي تُعرض على مدى شهر رمضان، تستضيف الإعلامية قصواء الخلالي نخبة من أبرز الشخصيات الإسلامية من مختلف أنحاء الجمهورية، في حوارات تنير العقول وتثري الروح.

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