الجمعة 05 أبريل 2024
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توك شو

أسامة الأزهرى: الصداقة أعظم قيم الحياة.. حافظوا عليها

أسامة الأزهري
أسامة الأزهري

استعرض الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، وأحد علماء الأزهر الشريف، قيمة الصداقة، مبرزًا إياها كونها أشرف وأنبل وأعظم قيم الحياة والأخلاق.

وعرض الدكتور أسامة الأزهري، خلال برنامج "ومن الحب حياة"، المُذاع عبر قناة "dmc"، مقطع فيديو لكلب ظل يركض وراء سيدته محمولة إلى سيارة الإسعاف ليظهر الوفاء في الحيوانات التي لا تعقل.

وعلَّق الدكتور أسامة الأزهري على مقطع الفيديو قائلًا: "حافظوا على الصداقة، ومعنى الصداقة عجيب يتجلى في علاقة سيدة بكلبها التي أصيبت بمرض وجاءوا لها بسيارة الإسعاف لنقلها إلى المستشفى، وكلبها الوفي الصديق موجود يركض وراء الإسعاف ولا يريد تركها".

وتابع: "الكلب هنا صديق ويعيش معنى الصداقة.. طلع يجري ويلهث خلف سيارة الإسعاف، ولم يهن عليه تركها في وقت حرج وهو وقت مرضها، وفهم معنى أنها مريضة تتألم، ووصلوا إلى المستشفى ولا يزال موجودًا، بل ونزل معهم وقت وصولها المستشفى، إلى أن أتى بتصرف عجيب ووقف أمام باب المستشفى ولم يدخل.. منتظرًا خروجها، من فهم هذا الكائن أن يتعامل بهذا الوفاء؟".

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