محمد السيد لـ"الشاهد": المختلف عليه فى التاريخ أمر متروك للمعالجة الدرامية

قال الكاتب والسيناريست محمد السيد عيد، إن الدراما التاريخية هي محاولة للهروب من الالتزام بالتاريخ فالأصل فيها نوعان من المعلومات، الأول مؤكد متفق عليه والثانية مسكوت عنه.

وأضاف "السيد"، خلال حواره ببرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن المتفق عليه فأنا ملتزم به، لكن المسكوت أو المختلف عليه متروك للتفسير، مؤكدًا أن المختلف عليه في التاريخ أمر متروك للمعالجة الدرامية.

وأوضح أن هناك جزءا مسكوتا عنه أقوم بملئه بالشكل الذي أريد، أما المتفق عليه فيجب الالتزام به، وبالتالي فنحن هنا أمام مسألة مستوحى منه كمحاولة قام بها المخرج يوسف شاهين في فيلم المهاجر بأنه لم يكن يريد الالتزام بأنها قصة سيدنا يوسف، فالمستوحى منه هو الهروب من الالتزام التاريخي أو الالتزام الديني الذي نتعامل معه.

برنامج "الشاهد"

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال.