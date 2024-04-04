الباز: القاهرة الإخبارية كانت صوت الحق فى القضية وقادت الخطاب الإعلامى العربى

وجه الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، الشكر والثناء لما تقوم به قناة القاهرة الإخبارية، مؤكدًا أنها كانت صوت الحق في هذه القضية.

وأضاف "الباز"، اليوم الخميس، خلال مداخلة هاتفية له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن القاهرة الإخبارية والمنظومة الإعلامية المصرية استطاعت أن تقود الخطاب الإعلامي العربي، فكان هناك من يتردد ومن يكمن ومن هو ساكن ينتظر ما تسفر عنه الأحداث.

وأوضح أن الخطاب الإعلامي العربي لم يكن خطابًا واضحًا ولا صريحًا ولا مستقرًا ولا متجهًا لمصلحة القضية الفلسطينية بشكل كبير لولا أن الإعلام المصري قاد هذا الخطاب إلى حالة من الاستقرار الكبير لرفض كل ما تقوم به إسرائيل ورفض تصفية القضية الفلسطينية ورفض الضغط الدولي على مصر والعرب للقبول بحلول الأمر الواقع التي كانت تفرضها إسرائيل.