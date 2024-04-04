حياة كريمة يهدي عامل معمار 100 ألف جنيه بسبب موقف إنساني

التقى برنامج حياة كريمة، المذاع عبر قناة "dmc"،رجل يدعى الشحات، عامل معمار في أحد شوارع مدينة نصر، واستفسر منه على طبيعة شغله ودخله اليومي، قائلًا: "آخر مرة اشتغلت فيها كان من اسبوع وربنا بيسترها وما دام مش بروح بيتي فيا حاجة الحمد لله".

وقال الشحات لبرنامج حياة كريمة: "أنا بشتغل نحات، وعندي طفلين مش بيتكلموا متوحدين، أنا معايا 30 جنيه في جيبي وراضي بيهم ومبسوط طول ما انا بحط راسي على المخدة وأنام مرتاح الضمير".

حاول برنامج حياة كريمة أن يقدم مساعدة للعامل بإعطائه 500 جنيه، إلا أنه رفضها ورد قائلًا: "أنا قادر اشتغل وأجيب واليد العليا خير من اليد السفلى، أنا واثق أن ربنا هيديني".

وبعد دقائق خرج للعامل عامل نظافة يتبع البرنامج وتحدث معه على قائلًا: "أنا شغال من 8 الصبح وعندي ابني طفل صغير تعبان ومحتاج دواء، مش عارف أعمل أي"، فقال له عامل المعمار "في جيبي 30 جنيه خد أنت 15 وأنا 15.. والله لو معايا أكتر من كدا كنت اديتك".

وعاد مقدم برنامج حياة كريمة الإعلامي أيمن مصطفى إلى عامل المعمار مرة أخرى، وأهداه ميدالية أبطال حياة كريمة، ومبلغ 50 ألف جنيه، حيث أعرب عن سعادته قائلًا: "هدفع ايجار الشهر الجاي، واجيب لبس العيد لعيالي".

وفي الوقت ذاته جاء أحد العاملين مع الإعلامي أيمن مصطفى، وقال له في واحدة بنتها محتاجة تعمل عملية، ومحتاجه 10 آلاف جنيه، ليسمعهم عامل المعمار ويقول أعطها المبلغ من الـ50 ألف.

وذهب عامل المعمار إلى السيدة التي تبكي قائلة: "بنتي محتاجه تعمل عملية دلوقتي"، فأعطاها عامل المعمار الـ 10 ألف جنيه.

وفاجئ الإعلامي أيمن مصطفى عامل المعمار مرة أخرى بمبلغ 50 ألف جنيه حتى يفتح مشروع ويعالج أطفاله.

