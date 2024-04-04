شملت ناقلات نفط متعددة.. الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة على إيران

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على إيران تشمل ناقلات نفط متعددة، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

في سياق آخر، قتل ما لا يقل عن 5 من أفراد الأمن الإيرانيين وإصابة 10 آخرين، في هجومين منفصلين لمسلحين استهدفا منشآت عسكرية في جنوب شرق إيران، حسب وسائل إعلام رسمية إيرانية.

وحسب وسائل الإعلام الإيرانية، فإن الهجومين اللذين شنهما مسلحون استهدفا مقرات للحرس الثوري الإيراني في راسك وتشابهار بإقليم سستان وبلوشستان.



وأشارت تقارير إلى مقتل ثمانية مسلحين على الأقل خلال تبادل إطلاق النار مع قوات الأمن.