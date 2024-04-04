الخميس 04 أبريل 2024
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"القاهرة الإخبارية": نزوح أكثر من 100 ألف من الجنوب اللبنانى

أحمد سنجاب
أحمد سنجاب

قال أحمد سنجاب، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من بيروت، إن أكثر من 100 ألف نازح نزحوا من الجنوب اللبناني، كما تم إعلان جنوب لبنان منطقة "منكوبة زراعيًا" جراء العدوان الإسرائيلي.

وأضاف سنجاب، اليوم الخميس، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك تطورات ميدانية كبيرة، حيث يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على البلدات اللبنانية الجنوبية وتحديدًا في القطاع الشرقي، حيث استهدف منطقة كفر كلى والخيام ومرتفعات الهبارية بالقصف المدفعي والغارات الجوية خلال الساعات الماضية.

وأوضح أن القطاع الغربي في الجنوب اللبناني تعرض إلى قصف إسرائيلي، مشيرًا إلى أن التكورات الميدانية يقابلها تطورات دبلوماسية مهمة في العاصمة اللبنانية بيروت، إذ شهد مقر مجلس الوزراء اللبناني قبل قليل اجتماعًا عقده رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية بحضور عدد من الوزراء مع سفراء الدول المانحة والمعنية بالوضع في لبنان.

القاهرة الإخبارية بيروت الجنوب اللبنانى العدوان الإسرائيلى لبنان

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