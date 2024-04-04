الخميس 04 أبريل 2024
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فاتن الشيخ لـ"الشاهد": الشيعة بكل طوائفها ترفض طائفة الحشاشين

الدكتورة فاتن الشيخ
الدكتورة فاتن الشيخ

قالت الدكتورة فاتن الشيخ، أستاذ الحضارة والتاريخ الإسلامي، إن حسن الصباح حينما ظهر لم يكن ينظر إلى نزار أو غيره، بل كان ينظر إلى معتقداته فقط، حيث أنه أخذ حجة كمقيص عثمان ولكن هذه المرة أخذ قميص نزار حجة، بدليل أنه في جميع الوثائق والمخطوطات فإن حسن الصباح وطائفته وأتباعه يرفضهم كل من السنة والشيعة.

وأضافت "الشيخ" خلال حوارها مع برنامج "الشاهد" مع الإعلامي محمد الباز، المُذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن الشيعة بكل طوائفها سواء الشيعة الإسماعيلية أو الشيعة الإثنى عشرية فإنها ترفض طائفة الحشاشين، كما أنهم قالوا بأن حسن الصباح ليس باطني بل أنت باطلية وعلى باطل.

وأوضحت، أن هناك بعد تاريخي بأن هناك دولة أساسية وهي العباسية السنية في حالة ضعف وسيطرة رجال الدولة من الأتراك وهم عنصر بني سلجوق، وهم متواجدون في العراق مع الخليفة وحامي حمى الخليفة هو ملك السلاجقة، والخليفة العباسي هو من لقبهم ورفعهم لهذه المكانة، ومع مرور الوقت قاموا بالسيطرة على بلاد فارس وبعض أجزاء من الشام والعراق.

برنامج "الشاهد" 

ويعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال. 

الشاهد نزار حسن الصباح اكسترا نيوز الشيعة السنة طائفة الحشاشين باطني برنامج الشاهد

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