الخميس 04 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

فاتن الشيخ لـ"الشاهد": المسلسل التزم بالسرد التاريخي لطائفة الحشاشين

الدكتورة فاتن الشيخ
الدكتورة فاتن الشيخ

قالت الدكتورة فاتن الشيخ أستاذ الحضارة والتاريخ الإسلامي، حينما أشاهد مسلسل الحشاشين لم أكن أنظر إليه بعين الناقد، لأنني كنت سعيدة جدًا بهذا العمل كمشاهدة، وهذا الشعور طغى عند مشاهدتي لمسلسل الحشاشين.

وأضافت الشيخ خلال حواره مع برنامج "الشاهد" مع الإعلامي محمد الباز، المُذاع على قناة "إكسترا نيوز": عندما أتعمق في مشاهدة المسلسل في بعض الأحوال، فإن المسلسل التزم بالسرد التاريخي ولم يكن هناك أي خطأ في السرد التاريخي للمسلسل، ولكن من أول المؤلف مرورًا بالإخراج والديكورات أشعر أن فريق العمل عاش في هذا العصر لأن هذا العصر شائك في الأساس ومتشعب جدًا.

وتابعت: “نحن هنا نتحدث أن أكثر من دولة وهناك أتراك وفرس ومصريين وغيرهم باختلاف المذاهب وهناك فرنجة والمقصود بهم باللغة التاريخية الروم الشرقيين البيزنطيين وبعد ذلك الممالك الأوروبية، مؤكدةً أن هذه الفترة كان بها زخم كبير جدًا”.

برنامج "الشاهد" 

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال.

الشاهد مسلسل الحشاشين اكسترا نيوز برنامج الشاهد السرد التاريخي العصر

مواد متعلقة

فاتن الشيخ لـ"الشاهد": مسلسل الحشاشين ملىء بعناصر الإبهار والأحداث التاريخية

روسيا: المحادثات بين وزير الدفاع ونظيره الفرنسى أشارت إلى الاستعداد للحوار بشأن أوكرانيا

واشنطن: لن نؤيد العضوية الكاملة لفلسطين فى الأمم المتحدة

لماذا تتزايد أعداد الهجرة غير الشرعية رغم خطورتها وقلة فرص النجاة منها؟

"باب رزق" يستعرض رحلة رمسيس الثانى من ميت رهينة إلى المتحف الكبير

ماجد عبد الفتاح: الوقت قد حان لانضمام فلسطين عضوا كاملا فى الأمم المتحدة

القاهرة الإخبارية| لندن تدرس إعلان إسرائيل دولة منتهكة للقانون الدولى

أيمن الرقب: الاعتراف بفلسطين كعضو كامل بالأمم المتحدة لا يعنى إقامة الدولة

الأكثر قراءة

مسلسل حق عرب الحلقة 24.. خلاف بين عرب السويركي وشقيقه حول بيع منزلهما

مسلسل حق عرب الحلقة 24.. الحزن يسيطر على "حنان" مع قرب موعد زواجها

كم رمضان اليوم 2024 في ورقة نتيجة التاريخ الهجري بالتفصيل؟

الحلقة 23 من مسلسل حق عرب..عرب السويركي يرفض دخول مصحات الادمان

مدينة المال والأعمال.. «الدستور» تنشر تفاصيل تحول مركز الحكم إلى العاصمة الإدارية الجديدة: تابعة للقاهرة بقرار حكومى

إجازة عيد الفطر أولها.. مواعيد الاجازات الرسمية في مصر 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

التواصل بين واشنطن وبكين:.. "لا صدام ولا مواجهة"

ماجد حبته

استهداف الأردن

وائل لطفي

عاصمة مصر

محمد العسيري

مليحة... ترنيمة أصحاب الأرض

جلال حمام

نتنياهو.. الصديق الذى أصبح أحمقًا «2»

حسين دعسة

بتوجيهات الملك عبدالله الثاني: تسهيل مشاريع شركة البوتاس العربية في المياه والطاقة.

د. أحمد لاشين

شيطان الحسن الصباح.. أسرار الشر فى مسلسل «الحشاشين»

أحمد الصغير

من «الهكسوس» إلى «الحشاشين».. المشهد الذى يجب أن تحذره مصرُ الآن!

صور

نادى قضايا الدولة يكرم الفائزين خلال الحفل السنوى لمسابقة القرآن الكريم

عمرو الفقي وقيادات «الشركة المتحدة» يزورون «الدستور»

عهد جديد.. الرئيس السيسى أثناء أداء اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

بايدن "غاضب" من إسرائيل بسبب مقتل عمال الإغاثة فى غزة

خبير بريطانى يكشف تعمد الاحتلال استهداف المطبخ المركزى العالمى

غارات ومعارك ضارية فى غزة والضفة باليوم 180 من العدوان الإسرائيلى