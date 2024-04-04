الخميس 04 أبريل 2024
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فاتن الشيخ لـ"الشاهد": فكر الحشاشين بدأ فى الانتشار الواسع مع وفاة المستنصر بالله

الدكتورة فاتن الشيخ
الدكتورة فاتن الشيخ

قالت الدكتورة فاتن الشيخ، أستاذ الحضارة والتاريخ الإسلامي، إن فكر طائفة الحشاشين بدأ في الانتشار الواسع عقب وفاة الخليفة الفاطمي المستنصر بالله، مشيرةً إلى أن حسن الصباح صنّف نفسه بأنه باطني بمعنى أن كل ما ترونه ليس هو الحقيقة بل لها بواطن وبواطن الأمور.

وأضافت الشيخ، خلال حوارها ببرنامج "الشاهد" مع الإعلامي محمد الباز، المُذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أنه في التاريخ يوجد مصلح كبير جدًا يدعى "الإرهاصات التي وصلتنا لوجود هذه الظاهرة" وهي طائفة الحشاشين، فالدولة الإسلامية قبل ظهورهم لا نقدر أن نقول بشكل قاطع الوقت أو الساعة التي ستظهر فيها هذه الطائفة، لكننا نعود ونقول أن هذه الطائفة بدأت بهذا الشكل الشرس مع وفاة الخليفة المستنصر بالله الفاطمي، وجاء حسن الصباح إلى الخليفة الفاطمي قبل وفاته ليأخذ منه البيعة فيمن سيخلفه من بعده  فأخبره الخليفة المستنصر أن يبايع ولده من بعده "نزار"، كما شاهدنا في حلقات المسلسل.

وتابعت: "كدارسة للتاريخ وهذا تخصصي أكون متفهمة أن كلمة أو ما يطلق عليهم بـ"النزارية" قبل لقاء المستنصر ولكن أطلق عليهم بعد لقاء حسن الصباح بالخليفة المستنصر بالله،  وهذا طلب وُجه إلى حسن الصباح حينما قابل الخليفة المستنصر بالله بأن يبايعوا ولده نزار، ولهذا لقبوا بالنزاريين أو الشيعة الإسماعيليىة النزارية".
 

برنامج الشاهد

برنامج "الشاهد" يُعد أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، يرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر. إعداد البرنامج من قبل هند مختار والبدري جلال.


 

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