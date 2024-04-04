حزب الله: استهدفنا فريقا فنيا إسرائيليا بموقع بياض بليدا

أعلن حزب الله اللبناني، عن استهدافه فريقًا فنيًا إسرائيليًا في أثناء صيانة التجهيزات الفنية والتجسسية بموقع بياض بليدا؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية”.

وفي سياق آخر، قال أحمد سنجاب، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من بيروت، إن أكثر من 100 ألف نازح نزحوا من الجنوب اللبناني، كما تم إعلان جنوب لبنان منطقة "منكوبة زراعيًا" جراء العدوان الإسرائيلي.

وأضاف سنجاب، اليوم الخميس، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك تطورات ميدانية كبيرة، حيث يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على البلدات اللبنانية الجنوبية وتحديدًا في القطاع الشرقي، حيث استهدف منطقة كفر كلى والخيام ومرتفعات الهبارية بالقصف المدفعي والغارات الجوية خلال الساعات الماضية.