"القاهرة الإخبارية": تظاهرات ضد قانون الهجرة فى ولاية تينيسى الأمريكية

قال ياسر نور الدين، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من نيويورك، إن مشكلة الهجرة قديمة حديثة كانت الولايات المتحدة الأمريكية تعاني منها في القدم وما زالت تعاني منها.

وأضاف نور الدين، اليوم الخميس، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن بعض الولايات ما زالت تعاني منها، وخرجت بعض التظاهرات تندد ببعض القوانين التي تسيطر على هذه الهجرة.

وفي الخامس عشر من الشهر الماضي وافق مجلس النواب الأمريكي على قانون يخص الهجرة، ولكن كان هناك بعض السيناتورز الذين عارضوا القانون لأنهم يرون أنه قانون لا يصح في بلاد الديمقراطية، لأنه سوف يجلب العديد من المشاكل.

وتابع أن القانون يتيح للشرطة اقتياد المهاجرين إلى الحبس، ويعد بداية لفصلهم عن عائلاتهم المتواجدين بالولايات المتحدة.