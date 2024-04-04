القاهرة الإخبارية: الجيش الأوكرانى على وشك الانهيار وروسيا تستعد لعملية واسعة

قال حسين مشيك، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من موسكو، إن الجيش الأوكراني على وشك الانهيار وروسيا تستعد لعملية عسكرية واسعة خلال الصيف.

وأضاف مشيك، اليوم الخميس، خلال مداخلة عبر مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، أن حلف شمال الأطلسي (الناتو) يتجه إلى الضغط على الدول الأعضاء فيه إلى مواصلة تقديم الدعم العسكري إلى الجانب الأوكراني، كما أن الخبراء الروس تحدثوا أن دول الناتو ستدخل في الصراع ضد روسيا، وإن كان الناتو منذ فترة يرسل عناصر تابعة له ومدربين أجانب إلى الأراضي الأوكرانية.

وأوضح أن الخبراء الروس يرون أن الجيش الأوكراني على وشك الانهيار أمام روسيا.