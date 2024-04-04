الخميس 04 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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أشرف العشري يرصد أهمية الدور المصري في إرسال المساعدات الإنسانية والإغاثية لغزة

أشرف العشري
أشرف العشري

قال الكاتب الصحفي أشرف العشري، إن هناك مجموعة من الحقائق والمعطيات المهمة التي تشير إلى جهود جبارة بذلت على مدار 180 يومًا منذ العدوان على غزة في الـ7 من أكتوبر في قطاع غزة

وأضاف العشري، اليوم الخميس، خلال مداخلة عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن جهود الدولة المصرية سجلها المجتمع الدولي بكثير من الإيجابية وتقدير حجم ما تقدمه الدولة المصرية على مدار الساعة لتوفير المساعدات العاجلة الإغاثة الضرورية وهناك مئات الآلاف من المساعدات المتنوعة تم تقديمها لقطاع غزة.

وتابع العشري: “أصرت مصر على إرسال المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح ورفضت مصر الكثير من الضغوط لمنع إرسال المساعدات لقطاع غزة”.

وأشار إلى أن هناك الكثير من الجهود والتضحيات المصرية من أجل أن يكون هناك تحرك على أكثر من مسار لمساندة القضية الفلسطينية.

وأوضح أن زيارة  أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة لمصر وذهب إلى معبر رفح ووجه رسالة للعالم أجمع أنه يجب توفير الأجواء لاستمرار الدور الحيوي الديناميكي للدولة المصرية، وقد صرح خلال زيارته بأن مصر هي الأمل الوحيد لقطاع غزة، وأشاد بالدور المصري في القضية الفلسطينية، وقال إن هناك المئات من الشاحنات التي دخلت بالفعل لقطاع غزة عبر معبر رفح.

القاهرة الإخبارية مصر القضية الفلسطينية السياسة المصرية الشعب الفلسطيني الدولة المصرية

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