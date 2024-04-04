الخميس 04 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الناتو: الحلف لن يكون طرفا فى الصراع بأوكرانيا

أوكرانيا
أوكرانيا

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، يانس ستولتنبرج، أن الحلف لن يكون طرفا في الصراع بأوكرانيا؛ حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

وأوضح المسئول في حلف الناتو، أن روسيا لا تزال تفتقر إلى الذخائر ووحدات المناورة اللازمة لهجوم كبير ناجح، ومن المحتمل أن تضم روسيا نحو 30 ألف جندي إضافي شهريا حتى تتمكن من استيعاب الخسائر ومواصلة الهجمات.

وأشار إلى أن الضربات الأوكرانية ربما عطلت 10% من طاقة المصافي الروسية وربما أكثر من 15%، موضحًا أن حلف الناتو لم يتلق بعد تأكيدا بأن إيران نقلت صواريخ باليستية إلى روسيا.

القاهرة الإخبارية أوكرانيا الناتو حلف الناتو روسيا الضربات الأوكرانية

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