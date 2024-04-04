الناتو: الحلف لن يكون طرفا فى الصراع بأوكرانيا

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، يانس ستولتنبرج، أن الحلف لن يكون طرفا في الصراع بأوكرانيا؛ حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

وأوضح المسئول في حلف الناتو، أن روسيا لا تزال تفتقر إلى الذخائر ووحدات المناورة اللازمة لهجوم كبير ناجح، ومن المحتمل أن تضم روسيا نحو 30 ألف جندي إضافي شهريا حتى تتمكن من استيعاب الخسائر ومواصلة الهجمات.

وأشار إلى أن الضربات الأوكرانية ربما عطلت 10% من طاقة المصافي الروسية وربما أكثر من 15%، موضحًا أن حلف الناتو لم يتلق بعد تأكيدا بأن إيران نقلت صواريخ باليستية إلى روسيا.