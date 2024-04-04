الخميس 04 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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البيت الأبيض: لا توجد أى تغييرات جوهرية فى دعم واشنطن الثابت لإسرائيل

البيت الأبيض
البيت الأبيض

أكد البيت الأبيض، أنه لا توجد أي تغييرات جوهرية في دعم واشنطن الثابت لإسرائيل خلال حربها في قطاع غزة؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

وأوضح البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد ثلاثة أيام من شن إسرائيل هجومًا أسفر عن مقتل 7 من عمال الإغاثة في المطبخ المركزي العالمي بقطاع غزة.

ونوّه البيت الأبيض، إلى أن الرئيس الأمريكي أعرب لنتنياهو في مكالمة هاتفية عن غضبه بسبب الهجوم على عمال الإغاثة بقطاع غزة، موضحًا أن بايدن  يناقش مع نتنياهو الحاجة إلى توفير حماية أفضل للعاملين في المجال الإنساني وزيادة شحنات الغذاء إلى قطاع غزة. 

القاهرة الإخبارية البيت الأبيض واشنطن إسرائيل قطاع غزة نتنياهو عمال الإغاثة المطبخ المركزي العالمي مكالمة هاتفية

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