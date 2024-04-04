الخميس 04 أبريل 2024
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القاهرة الإخبارية: من المتوقع أن تجرى محادثة بين نتنياهو وبايدن خلال الساعة المقبلة

نتنياهو وبايدن
نتنياهو وبايدن

أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها، أنه من المتوقع أن تجرى محادثة بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي جو بايدن خلال الساعة المقبلة؛ وذلك نقلًا عن وسائل إعلام إسرائيلية.

في السياق ذاته، قالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن المكالمة الهاتفية المقررة بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المقررة اليوم، لن تكون مجرد اختبار للعلاقة المتوترة بشكل متزايد بين الطرفين، ولكنها تعكس أيضًا التناقض الأمريكي في التعامل مع إسرائيل وحربها على غزة.

مكالمة الأزمة والتناقض.. ماذا يدور خلف أسوار البيت الأبيض

وأضافت الشبكة أن المكالمة الهاتفية ستُسلط الضوء أيضًا على التناقض الصارخ في سياسة الولايات المتحدة تجاه الحرب في غزة، وهو الصراع الذي من المحتمل أن يشكل تهديدًا وجوديًا لمسيرتيهما السياسيتين.

وتابعت أنه في حين يعرب بايدن عن إحباطه المتزايد إزاء سلوك الزعيم الإسرائيلي في الهجوم العسكري وتأثيره على المدنيين بما في ذلك مقتل سبعة من عمال الإغاثة في غزة هذا الأسبوعــ فإن أساسيات الدعم الأمريكي القوي لإسرائيل لم تتغير.

القاهرة الإخبارية محادثة نتنياهو بايدن المكالمة الهاتفية

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