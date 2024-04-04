الخميس 04 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

أول تحرك من إسرائيل بعد تهديد إيران برد "قاس وجدّى"

إيران تتوعد إسرائيل
إيران تتوعد إسرائيل برد عنيف

أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” بأن إسرائيل بدأت بإخلاء سفاراتها حول العالم؛ تحسبًا لرد إيراني محتمل؛ وذلك نقلًا عن وسائل إعلام إسرائيلية.

وفي وقت سابق، اتهمت إيران وسوريا إسرائيل بالتخطيط للهجوم، الذي أسفر عن دمار كبير في مبنى القنصلية والمباني المجاورة لها ومقتل كل من كان بداخلها من الدبلوماسيين والمستشارين العسكريين الإيرانيين.

وحذرت طهران من "رد جدي" وقالت جماعة حزب الله اللبنانية القوية المدعومة من إيران إن الهجوم سيقابل "بالعقاب والانتقام"، وقالت إيران أيضًا إنها ستحمل الولايات المتحدة "المسئولية" بسبب دعمها لإسرائيل.

وذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي قال:"إن إسرائيل ستعاقب على الهجوم"، في حين قال الرئيس إبراهيم رئيسي إن الهجوم "لن يمر دون رد".

القاهرة الإخبارية إسرائيل اخلاء سفارات إيران رد إيراني

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