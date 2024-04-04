الخميس 04 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

حزب الله يستهدف موقعى رويسة القرن ورويسات العلم بالصواريخ

جريدة الدستور

أعلن حزب الله اللبناني عن استهدافه موقع رويسة القرن الواقع في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالصواريخ ؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية".

كما قصف حزب الله اللبناني موقع رويسات العلم في تلال كفر شوبا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية.

وفي سياق آخر، قال أحمد سنجاب، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من بيروت، إن أكثر من 100 ألف نازح نزحوا من الجنوب اللبناني، كما تم إعلان جنوب لبنان منطقة "منكوبة زراعيًا" جراء العدوان الإسرائيلي.

وأضاف سنجاب، اليوم الخميس، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك تطورات ميدانية كبيرة، حيث يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على البلدات اللبنانية الجنوبية وتحديدًا في القطاع الشرقي، حيث استهدف منطقة كفر كلى والخيام ومرتفعات الهبارية بالقصف المدفعي والغارات الجوية خلال الساعات الماضية.

حزب الله موقع رويسة القرن مزارع شبعا القاهرة الإخبارية رويسات العلم كفر شوبا

مواد متعلقة

القاهرة الإخبارية: من المتوقع أن تجرى محادثة بين نتنياهو وبايدن خلال الساعة المقبلة

حزب الله: استهدفنا فريقًا فنيًا إسرائيليًا بموقع بياض بليدا

أشرف العشري يرصد أهمية الدور المصري في إرسال المساعدات الإنسانية والإغاثية لغزة

"القاهرة الإخبارية" تعرض تقريرا حول المساعدات المصرية لدعم قطاع غزة

"ستوديو الحشاشين".. خطوات تصنيع "المظلومية" الإخوانية على طريقة حسن الصباح

آلاف الفلسطينيين يهاجمون شاحنات مساعدات فى طريقها لمخازن حماس

"القاهرة الإخبارية": تظاهرات ضد قانون الهجرة فى ولاية تينيسى الأمريكية

"القاهرة الإخبارية": نزوح أكثر من 100 ألف من الجنوب اللبنانى

الأكثر قراءة

شاهد.. رد فعل محمد صلاح بعد تبديله فى مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد (فيديو)

النهارده كام رمضان 4 إبريل 2024 في ورقة نتيجة اليوم

مصطفى بكرى: حركة المحافظين اكتملت وستحدث تغييرات فى الصحافة القومية

رئيس جهاز القاهرة الجديدة يُتابع معدلات تنفيذ مشاريع سكن مصر وجنة ودار مصر

كم رمضان اليوم 2024 في ورقة نتيجة التاريخ الهجري بالتفصيل؟

ليفربول يقفز على صدارة البريميرليج بثلاثية في مرمى شيفيلد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

الثقافة والأستاذ..

د. محمد عفيفي

السينما المصرية فى تركيا «١- ٢»

ماجد حبته

جائزة بطل السلام

بيجاد سلامة

صهبان.. حسن سبانخ القرن الحادى عشر

مدحت بشاى

الولاية الثالثة.. واستكمال المشروع الثقافى

وائل لطفي

وسط البلد الجديدة

حسين دعسة

التواصل بين واشنطن وبكين.. "لا صدام ولا مواجهة"

ماجد حبته

استهداف الأردن

صور

نادى قضايا الدولة يكرم الفائزين خلال الحفل السنوى لمسابقة القرآن الكريم

عمرو الفقي وقيادات «الشركة المتحدة» يزورون «الدستور»

عهد جديد.. الرئيس السيسى أثناء أداء اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

بايدن "غاضب" من إسرائيل بسبب مقتل عمال الإغاثة فى غزة

خبير بريطانى يكشف تعمد الاحتلال استهداف المطبخ المركزى العالمى

غارات ومعارك ضارية فى غزة والضفة باليوم 180 من العدوان الإسرائيلى