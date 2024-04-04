عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "مصر تؤكد التزامها الدائم بفتح معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة".

وأضاف التقرير، أن مصر تؤكد دائما وبشكل رسمي حرصها على فتح معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة على مدار 24 ساعة وأنها لم تغلقه أبدا منذ بدء العدوان على قطاع غزة.

وأوضح، أنه منذ اللحظة الأولى للعدوان على غزة، أسهمت مصر بشكل كبير في محاولات تخفيف العبء عن أهالي غزة عبر وصول المساعدات من خلال معبر رفح.

ولفت، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد في جميع المناسبات واللقاءات أن مصر لم تغلق معبر رفح الرابط بينها وقطاع غزة وأن المساعدات الإنسانية سواء كانت مصرية أو أجنبية تدخل إلى القطاع عبر المعبر الذي لم يتوقف ساعة عن العمل.

وأشار، إلى أن القيادة السياسية في مصر أكدت أن الدولة ومؤسساتها انخرطت منذ اللحظة الأولى في جهود مضنية لتنسيق وإرسال المساعدات الإنسانية إلى المحاصرين في غزة، بل عملت على إعادة تأهيل المعبر بعد القصف الإسرائيلي المتكرر للجانب الفلسطيني من المعبر.

