الخميس 04 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

كيربي: بايدن أعرب لنتنياهو عن مخاوفه بعد الهجوم الإسرائيلي على عمال الإغاثة بغزة

كيربي
كيربي

أكد جون كيربي، منسق مجلس الأمن القومي الأمريكي للاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أعرب لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن مخاوفه بعد الهجوم الإسرائيلي على عمال الإغاثة في قطاع غزة، إضافة إلى مناقشتهما الحاجة إلى وقف إطلاق نار فوري في قطاع غزة وضمان حماية المدنيين.

وأضاف المتحدث باسم البيت الأبيض، اليوم الخميس، خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة “القاهرة الإخبارية”، أن الولايات المتحدة الأمريكية ستعيد تقييم علاقتنا مع إسرائيل حتى تغير سلوكها وأسلوبها في التعامل مع الأوضاع بقطاع غزة، وأنه يجب على إسرائيل تغيير سياستها تجاه الوضع في قطاع غزة وإلا ستغير الولايات المتحدة الأمريكية من سياستها.

وأوضح، أن الولايات المتحدة الأمريكية تأمل رؤية زيادة كبيرة في المساعدات التي تصل إلى قطاع غزة لتخفيف المعاناة عن الفلسطينيين وتراجع العنف ضد عمال الإغاثة والمدنيين، بجانب تطلعها إلى خطوات ملموسة لتخفيف المعاناة في قطاع غزة.

البيت الأبيض نتنياهو الهجوم الاسرائيلي عمال الإغاثة قطاع غزة وقف إطلاق نار حماية المدنيين إسرائيل الأوضاع

مواد متعلقة

البيت الأبيض: بايدن أكد الدعم الأمريكى الكامل لإسرائيل فى مواجهة أى تهديدات

حياة كريمة يهدي عامل معمار 100 ألف جنيه بسبب موقف إنساني

القاهرة الإخبارية: بايدن طلب من نتنياهو وقف إطلاق النار فورًا فى غزة

بلينكن: لا نقبل الأوضاع فى غزة بعد وصول 100% من السكان إلى انعدام الأمن الغذائى

نتنياهو: إيران تعمل ضد إسرائيل منذ سنوات مما يدفعنا للعمل ضد وكلائها

"حياة كريمة" يشارك الخير مع صاحب مائدة رحمن فى تحضير الوجبات

الأمم المتحدة: تحركات المساعدات الإنسانية فى غزة ستستأنف الليلة

مصر تؤكد التزامها الدائم بفتح معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة

الأكثر قراءة

عاجل.. سبب صادم وراء حلق شيرين عبدالوهاب شعرها.. حسام حبيب يكشف التفاصيل

النهارده كام رمضان 4 إبريل 2024 في ورقة نتيجة اليوم

كم رمضان اليوم 2024 في ورقة نتيجة التاريخ الهجري بالتفصيل؟

مسلسل حق عرب الحلقة 24.. خلاف بين عرب السويركي وشقيقه حول بيع منزلهما

"الدستور" تنشر قائمة الشركات الفائزة في مزايدة الذهب للتعدين الأهلي (خاص)

صلاح عبدالله لـ"حبر سرى": لن أعمل مع كريم عبدالعزيز وأحمد حلمى بعد هذا التصريح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

السينما المصرية فى تركيا «١- ٢»

ماجد حبته

جائزة بطل السلام

بيجاد سلامة

صهبان.. حسن سبانخ القرن الحادى عشر

مدحت بشاى

الولاية الثالثة.. واستكمال المشروع الثقافي

وائل لطفي

وسط البلد الجديدة

حسين دعسة

التواصل بين واشنطن وبكين.. "لا صدام ولا مواجهة"

ماجد حبته

استهداف الأردن

وائل لطفي

عاصمة مصر

صور

نادى قضايا الدولة يكرم الفائزين خلال الحفل السنوى لمسابقة القرآن الكريم

عمرو الفقي وقيادات «الشركة المتحدة» يزورون «الدستور»

عهد جديد.. الرئيس السيسى أثناء أداء اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

بايدن "غاضب" من إسرائيل بسبب مقتل عمال الإغاثة فى غزة

خبير بريطانى يكشف تعمد الاحتلال استهداف المطبخ المركزى العالمى

غارات ومعارك ضارية فى غزة والضفة باليوم 180 من العدوان الإسرائيلى