نتنياهو: إيران تعمل ضد إسرائيل منذ سنوات مما يدفعنا للعمل ضد وكلائها

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن إيران تعمل ضد إسرائيل منذ سنوات مما يدفعنا للعمل ضد طهران ووكلائها؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

وأوضح، نتنياهو، أن إسرائيل يمكنها الدفاع عن نفسها وسنتعامل وفقا لمبدأ إيذاء كل من يؤذينا، وقبل قليل، أفادت وسائل إعلام عبرية، أن إسرائيل بدأت بإخلاء سفاراتها حول العالم تحسبا لرد إيراني محتمل.

وفي وقت سابق، اتهمت إيران وسوريا إسرائيل بالتخطيط للهجوم، الذي أسفر عن دمار كبير في مبنى القنصلية والمباني المجاورة لها ومقتل كل من كان بداخلها من الدبلوماسيين والمستشارين العسكريين الإيرانيين، حيث حذرت طهران من "رد جدي"، وقالت جماعة حزب الله اللبنانية القوية المدعومة من إيران إن الهجوم سيقابل "بالعقاب والانتقام".

وقالت إيران أيضًا إنها ستحمل الولايات المتحدة "المسئولية" بسبب دعمها لإسرائيل.

وذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أن المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي قال: "إن إسرائيل ستعاقب على الهجوم"، في حين قال الرئيس إبراهيم رئيسي إن الهجوم "لن يمر دون رد".