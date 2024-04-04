الخميس 04 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

نتنياهو: إيران تعمل ضد إسرائيل منذ سنوات مما يدفعنا للعمل ضد وكلائها

نتنياهو
نتنياهو

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن إيران تعمل ضد إسرائيل منذ سنوات مما يدفعنا للعمل ضد طهران ووكلائها؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

وأوضح، نتنياهو، أن إسرائيل يمكنها الدفاع عن نفسها وسنتعامل وفقا لمبدأ إيذاء كل من يؤذينا، وقبل قليل، أفادت وسائل إعلام عبرية، أن إسرائيل بدأت بإخلاء سفاراتها حول العالم تحسبا لرد إيراني محتمل.

وفي وقت سابق، اتهمت إيران وسوريا إسرائيل بالتخطيط للهجوم، الذي أسفر عن دمار كبير في مبنى القنصلية والمباني المجاورة لها ومقتل كل من كان بداخلها من الدبلوماسيين والمستشارين العسكريين الإيرانيين، حيث حذرت طهران من "رد جدي"، وقالت جماعة حزب الله اللبنانية القوية المدعومة من إيران إن الهجوم سيقابل "بالعقاب والانتقام".

وقالت إيران أيضًا إنها ستحمل الولايات المتحدة "المسئولية" بسبب دعمها لإسرائيل.

وذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أن المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي قال: "إن إسرائيل ستعاقب على الهجوم"، في حين قال الرئيس إبراهيم رئيسي إن الهجوم "لن يمر دون رد".

القاهرة الإخبارية نتنياهو إيران إسرائيل طهران الدفاع

مواد متعلقة

البيت الأبيض: لا توجد أى تغييرات جوهرية فى دعم واشنطن الثابت لإسرائيل

الاحتلال يعلن تعزيز قدراته الدفاعية وتجهيز طائرات مقاتلة للتعامل مع الهجمات

رئيس الوزراء الفلسطيني: يجب الضغط على إسرائيل للإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة

شملت ناقلات نفط متعددة.. الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة على إيران

الناتو: الحلف لن يكون طرفا فى الصراع بأوكرانيا

باحثة سياسية: دور مصر حيوي لحل أزمة غزة وحشد الدعم الإقليمي والدولي

القاهرة الإخبارية: من المتوقع أن تجرى محادثة بين نتنياهو وبايدن خلال الساعة المقبلة

حزب الله: استهدفنا فريقًا فنيًا إسرائيليًا بموقع بياض بليدا

الأكثر قراءة

شاهد.. رد فعل محمد صلاح بعد تبديله فى مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد (فيديو)

النهارده كام رمضان 4 إبريل 2024 في ورقة نتيجة اليوم

مصطفى بكرى: حركة المحافظين اكتملت وستحدث تغييرات فى الصحافة القومية

رئيس جهاز القاهرة الجديدة يُتابع معدلات تنفيذ مشاريع سكن مصر وجنة ودار مصر

كم رمضان اليوم 2024 في ورقة نتيجة التاريخ الهجري بالتفصيل؟

ليفربول يقفز على صدارة البريميرليج بثلاثية في مرمى شيفيلد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

الثقافة والأستاذ..

د. محمد عفيفي

السينما المصرية فى تركيا «١- ٢»

ماجد حبته

جائزة بطل السلام

بيجاد سلامة

صهبان.. حسن سبانخ القرن الحادى عشر

مدحت بشاى

الولاية الثالثة.. واستكمال المشروع الثقافى

وائل لطفي

وسط البلد الجديدة

حسين دعسة

التواصل بين واشنطن وبكين.. "لا صدام ولا مواجهة"

ماجد حبته

استهداف الأردن

صور

نادى قضايا الدولة يكرم الفائزين خلال الحفل السنوى لمسابقة القرآن الكريم

عمرو الفقي وقيادات «الشركة المتحدة» يزورون «الدستور»

عهد جديد.. الرئيس السيسى أثناء أداء اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

بايدن "غاضب" من إسرائيل بسبب مقتل عمال الإغاثة فى غزة

خبير بريطانى يكشف تعمد الاحتلال استهداف المطبخ المركزى العالمى

غارات ومعارك ضارية فى غزة والضفة باليوم 180 من العدوان الإسرائيلى