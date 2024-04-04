الخميس 04 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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القاهرة الإخبارية: بايدن طلب من نتنياهو وقف إطلاق النار فورًا فى غزة

بايدن ونتنياهو
بايدن ونتنياهو

أفادت قناة القاهرة الإخبارية بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقف إطلاق نار فوريًا في غزة لتحسين الوضع الإنساني؛ وذلك نقلًا عن وسائل إعلام إسرائيلية.

وقبل قليل، أكد البيت الأبيض، أنه لا توجد أي تغييرات جوهرية في دعم واشنطن الثابت لإسرائيل خلال حربها في قطاع غزة؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

وأوضح البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد ثلاثة أيام من شن إسرائيل هجومًا أسفر عن مقتل 7 من عمال الإغاثة في المطبخ المركزي العالمي بقطاع غزة.

القاهرة الإخبارية بايدن نتنياهو وقف إطلاق نار غزة الوضع الإنساني

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