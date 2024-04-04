الخميس 04 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"حياة كريمة" يشارك الخير مع صاحب مائدة رحمن فى تحضير الوجبات

حياة كريمة
حياة كريمة

التقى برنامج حياة كريمة، المذاع عبر قناة "dmc"، بصاحب مائدة توجد في شارع السودان بالجيزة، يعد نموذجا لعمل خيري، ينظم مائدة رمضانية لدعم الفقراء والأسر الأكثر احتياجًا بشكل مجاني في الشهر الكريم.

وقال مقيم المائدة، لبرنامج "حياة كريمة": "بقالنا 14 سنة بنعمل مائدة الرحمن في شارع السودان لازم كل رمضان نعمل هذه المائدة، وبيجي للمائدة من 250 إلى 300 فرد غير البيوت المجاورة لنا يعني بندخل في 500 فرد في اليوم، وفي قهوة بجانب المائدة بفرشها وفي ناس بتاخد وجبات للبيوت وأي حد معدي جعان يأكل طالما في خير".

وتابع: "احنا ماشيين على نظام ثابت خاص بالأكل سواء لحوم أو فراخ أو طبيخ طوال شهر رمضان"، مؤكدًا أن المائدة ثابتة من أول شهر رمضان إلى آخر يوم في الشهر الكريم.

وقدم برنامج حياة كريمة، ميدالية أبطال حياة كريمة لصاحب المائدة إضافة إلى مبلغ 20 ألف جنيه دعم من المؤسسة للمائدة حتى يتم زيادة الوجبات والإطعام لكل المحتاجين الذين يقصدون المائدة وتوفير وجبات أكثر، والمشاركة في إطعام أهل الخير وقت الإفطار خلال شهر رمضان.

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