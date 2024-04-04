الخميس 04 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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البيت الأبيض: بايدن أكد الدعم الأمريكى الكامل لإسرائيل فى مواجهة أى تهديدات

البيت الأبيض
البيت الأبيض

أكد البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أوضح أن الولايات المتحدة الأمريكية تدعم إسرائيل بقوة في مواجهة أي تهديدات؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأوضح البيت الأبيض، أن بايدن أكد لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن استهداف العاملين في المجال الإنساني بقطاع غزة، أمر غير مقبول.

وأشار إلى أن بايدن أكد ضرورة تنفيذ إسرائيل سلسلة من الخطوات المحددة والملموسة لمعالجة الضرر الذي يلحق بالمدنيين وعمال الإغاثة بغزة، موضحًا أن بايدن أكد أن السياسة الأمريكية فيما يتعلق بغزة سيحددها تقييمه للتحرك الفوري لإسرائيل بشأن هذه الخطوات.

القاهرة الإخبارية البيت الأبيض الولايات المتحدة نتنياهو المجال الإنساني قطاع غزة

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