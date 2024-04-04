بلينكن: لا نقبل الأوضاع فى غزة بعد وصول 100% من السكان إلى انعدام الأمن الغذائى

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن واشنطن لا تقبل الأوضاع في قطاع غزة بعد وصول 100% من السكان إلى انعدام الأمن الغذائي.

وأضاف بلينكن، اليوم الخميس، خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة القاهرة الإخبارية، أن الهجوم الإسرائيلي على عمال الإغاثة بالمطبخ المركزي العالمي في غزة يجب أن يكون الأخير.

وأوضح أنه يجب تنفيذ وقف فوري لإطلاق النار في غزة لتحقيق الاستقرار وحماية المدنيين والإفراج عن المحتجزين، مؤكدًا أن الولايات المتحدة تبذل قصارى جهدها لتنفيذ تعهداتها في تعزيز الأمن العالمي.

ولفت إلى أن واشنطن تعمل على تعزيز القدرات الدفاعية والعسكرية لأوكرانيا؛ لضمان تحقيق النصر على روسيا، كما أنها بحاجة ماسة إلى دعم أوكرانيا في حربها ضد روسيا، ونؤكد ضرورة حماية المدنيين.

وأكد أن الولايات المتحدة تبذل جهودًا كبيرة في تقديم مزيد من المساعدات لأوكرانيا، مشيرًا إلى أن رسالة حلفاء الناتو في بروكسل واضحة بأن تصويت الكونجرس على الميزانية الإضافية لا يمكن أن يحدث في الوقت القريب.

وتابع: نعمل على مضاعفة الإمدادات العسكرية بالتعاون مع حلفائنا في الناتو لدعم أوكرانيا.