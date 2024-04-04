الخميس 04 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

محمد الباز يفكّك ادعاءات "منصّات الكذب": دور مصر في القضية الفسلطينية "دائم وبالأرقام"

د. محمد الباز
د. محمد الباز

قال د. محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، إنّ دور مصر في القضية الفسلطينية “دائم” ودفاع القاهرة عن تقديمها لهذا الدور متواصل.

أضاف الباز، خلال مداخلة هاتفية مع "القاهرة الإخبارية"، "أننا نرى طوال الوقت أن هناك مَن يحاول التشكيك في دور مصر، وهذا التشكيك بدأ بعد ثورة 30 يونيو 2013؛ لأن كل ما تقوم به القاهرة على الصعيد المحلي أو على الدولي نجد منصات كثيرة جدًا إعلامية وأمنية تحاول أن تلحق أكبر درجة من التشويش والتشويه والشوشرة على هذا الدور، سعيًا للانتقاص من مصر ودورها.

أوضح رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور" أن الحقيقة على الأرض، كما يراها الجميع وتحديدًا منذ 7 أكتوبر 2023، بسبب الدور الذي قامت وتقوم به القاهرة كان من الزخم إلى درجة تقسيم هذا الدور؛ لأننا لا نتحدث عن دعم مادي مقدم في المواد الغذائية والدواء والوقود والمياه وسيارات الإسعاف وإغاثة الجرحى ونقلهم إلى مصر؛ لأن المساعدات التي دخلت غزة، منذ 7 أكتوبر، وحتى الآن نصيب مصر منها يصل لـ87% ويعتقد أن هذه النسبة “دالة جدًا”.

القاهرة الإخبارية الدكتور محمد الباز الدستور مصر القضية الفسلطينية 7 أكتوب المساعدات

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