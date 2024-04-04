الباز: مصر تحافظ على الأمن القومى العربى والقضية الفلسطينية من التصفية

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن مصر منذ اللحظة الأولى بعثت برسالتين هامتين جدًا، بأنها تحافظ على الأمن القومي العربي وتحافظ على القضية الفلسطينية من التصفية.

وأضاف "الباز"، اليوم الخميس، خلال مداخلة هاتفية له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن المخطط الذي تم رسمه بعناية بعد 7 أكتوبر هو ألا تكون هناك قضية فلسطينية وألا يكون هناك فلسطينيون وألا تكون هناك أرض فلسطينية.

وأوضح أن مليارات الدولارات دُفعت لحملات إعلامية كبيرة جدًا حتى يصبح الحق مع إسرائيل ويصبح الباطل مع الفلسطينيين أو مع حماس.