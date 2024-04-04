متحدث "فتح": موقف مصر بقيادة الرئيس السيسي ثابت تجاه القضية الفلسطينية

قال عبدالفتاح دولة، المتحدث باسم حركة فتح، إن موقف مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تجاه القضية الفلسطينية ثابت.

وأضاف المتحدث باسم حركة فتح، اليوم الخميس، خلال مداخلة له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن مصر حشدت موقفا سياسيا قويا بالتعاون مع فلسطين لتسوية القضية الفلسطينية وحل الأزمة في قطاع غزة، كما أن مصر أدخلت المساعدات إلى الفلسطينيين في قطاع غزة عبر كل السبل.

وثمن متحدث حركة فتح، الوقفة المصرية ضد التهجير القسري للشعب الفلسطيني من قطاع غزة.