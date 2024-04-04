محمد السيد لـ"الشاهد": منتج سورى أخبرنى بأن التناول الدرامى لشخصية "الصباح" يُهدد حياته

تحدث الكاتب والسيناريست محمد السيد عيد، عن فكرة إنتاج مسلسله الإمام الغزالي مع سوريا، موضحًا: “تواصل معي المنتج السوري وقال لي: ”إنت جبت الكلام ده منين؟".

وأضاف "السيد"، خلال حواره مع الإعلامي الدكتور محمد الباز ببرنامج "الشاهد" المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز": "طلب مني مثالا على اسم كتاب ذُكرت فيه تلك التفاصيل، فقلت له دائرة المعارف الإسلامية، ففوجئ، وقال لي أنتجنا مسلسلا اسمه عمر الخيام، والباطنية موجودون في سوريا ويستخدمون صور الممثل الذي جسد شخصية حسن الصباح باعتباره الشخصية الحقيقية".

وتابع: "المنتج تراجع عن فكرة إنتاج المسلسل، لأن عرض شخصية حسن الصباح بالشكل الحقيقي يعرضه للقتل من الباطنيين: "قال لي إن ما كتبته عن الصباح كان مختلفا عما جاء في المسلسل السوري، فقال لي مقدرش أعمل ده، لو عملت ده يقتلوني في سوريا، فقلت له متعملهوش، وعملناه في مصر".

برنامج "الشاهد"

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال.