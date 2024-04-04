محمد السيد لـ"الشاهد": قررت معالجة طائفة الحشاشين فى 2011 بعدما رأيت قوة الإرهاب بالتسعينيات

قال محمد السيد عيد، الكاتب والسيناريست، إنّه كان له تجربة مهمة في معالجة طائفة الحشاشين خلال عام 2011، وكان ذلك من خلال مسلسل الإمام الغزّالي.

وأضاف "السيد"، خلال حواره ببرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، "فكرة معالجة هذه الشخصية جاءتني من الإرهاب في فترة التسعينيات، إذ كان قويا للغاية وقررت معالجة القضية لأننا نعيشها، وفي العادة، عندما نلجأ إلى التاريخ فإننا نستهدف معالجة الحاضر".

وتابع: “نختار من التاريخ ما يلقي ظلاله على الحاضر، ولا نلجأ إلى التاريخ مجانا أو للتسلية، واخترت الإمام الغزالي لأنه عاصر أخطر فرقة إرهابية في التاريخ الإسلامي كله وهي الحشاشين، كما أنه وحسن الصباح من بلد واحد اسمه طوس، ومنه ينحدر أيضا نظام الملك”.

وواصل: "وجدت أنه من المناسب أن أجعل الإمام الغزالي هو الشخصية الرئيسية وليس حسن الصباح، لأنني كنت أريد إلقاء الضوء على الإرهاب ومن يتصدى له، ومن المعلوم أن الغزالي ألف كتابا مهما للغاية وهو فضائح الباطنية، وكان حسن الصباح هو البطل المضاد للإمام في المسلسل، وطرحت الأفكار وطرحت الرد عليها".

برنامج "الشاهد"

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال.